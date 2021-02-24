Самая длинная трасса и 150 мостов. Как "Укравтодор" сшивает Украину

Агентство поделилось планами на "Большую стройку" в 2021 году

В Украине в ходе "Большой стройки" в 2021 году отремонтируют трасса М-30 Стрый – Изварино. Она соединит запад и восток страны, ее протяженность – 1400 км. Кроме того, "Укравтодор" планирует построить и отремонтировать 150 мостов.

Об этом на форуме "Украина 30. Инфраструктура" рассказали глава "Укравтодора" Александр Кубраков и директор Департамента развития дорог Андрей Ивко.

Дороги

По словам Кубракова, работы на многих участках трассы М-30 велись уже в 2020 году, но многое еще осталось сделать. В частности, участки Кропивницкий – Умань, Тернополя – Стрый, Днепра – Павлоград.

"У нас есть амбиция ко Дню независимости это сделать. Это почти 630 км. Надеюсь, что однажды, когда временно оккупированные территории станут снова украинскими, эта дорога дойдет от одной границы до другой", - сказал Кубраков.

Он добавил, что в 2021 году также будет проведены такие работы:

отремонтирована дорога Киев – Кишинев;

построен мостовой переход недалеко от приграничного города Ямполь;

отремонтированы 250 км дорог к другим пограничным пунктам пропуска;

завершено строительство трассы Р-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка в Днепропетровской и Полтавской областях.

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И если в 2020 году "Укравтодор" отремонтировал 4000 км дорог, то в этом году планирует привести в порядок 4500 км.

"Мы движемся по маршрутному принципу. Мы не выбираем какую-то пропорцию между областями. У нас другая задача. Если есть трасса, например, М-03, то мы хотим сделать ее по всем областям", – объяснил Кубраков.

Мосты

В планах "Укравтодора" на 2021 год:

обновление и строительство 150 мостов;

открытие движения по вантовому мосту в Запорожье;

начало строительства Кременчугского моста;

начало строительства Ямпольского мостового перехода через р. Днестр на границе с Молдовой, через который будет пролегать маршрут Киев – Кишинев.

Программа восстановления мостов, которую в апреле 2020 года огласил президент Владимир Зеленский, является важной составляющей "Большой стройки",ее цель – за 5 лет восстановить изношенный мостовой фонд страны.

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"Укравтодор" проинспектировал 73% всех мостов и определил 895, требующих первоочередного ремонта. Еще 169 мостов приближены к аварийному состоянию. Именно они стали приоритетом национальной программы. За прошлый год "Укравтодор" восстановил 158 мостов.

"Главная проблема инфраструктуры мостов – это возраст. Более 80% искусственных сооружений в стране построены до 1980 года", – отметил Ивко.

Самый большой долгострой – Запорожские мосты, строительство которых началось еще в 2004 году.

В декабре 2020 года было запущено движение по части Балкового моста, а все строительство планируют завершить до конца 2022 года. Работы выполняет компания "Онур", и, по словам Ивко, они идут очень быстро. Уже прибыл плавкран LK-800, который будет строить вантовый мост непосредственно в Запорожье.

Еще один масштабный проект – строительство с нуля моста в Кременчуге. Ивко сообщил, что подрядчиком стала компания "Догуш", которая начинает работу по схеме design&build.

"Это большое событие для всего региона и агломерации промышленности Кременчуга. Мост будет вантовым – такова распространенная мировая практика, которая применяется для мостов с пролетами более 150 м", – подчеркнул он.

По подсчетам "Укравтодора", программа добавит до 1% роста ВВП за 5 лет, создаст 3 250 рабочих мест для мостовиков и еще 15 600 – в смежных отраслях, и сгенерирует 3,65 млрд грн ежегодно для отечественной промышленности и добычи материалов для восстановления мостов. В целом бюджет программы насчитывает 28,7 млрд грн.

Как сообщалось, на форуме "Украина 30.Инфраструктура" заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил, что по программе "Большая стройка" в Киеве достроят Подольско-Воскресенский и Дарницкий мосты. А Кубраков анонсировал начало строительства окружной дороги в Киеве.

В 2020 году "Укравтодор" в рамках президентской программы "Большая стройка" построил и отремонтировал рекордное количество дорог – 4056 км. При этом ремонт 1 км дороги стал обходиться государству дешевле на 4,5 млн грн, а качество работ улучшилось.