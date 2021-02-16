Самые известные поклонники биткоина. Кто они?

Эти люди (и иногда компании) считают, что биткоин когда-нибудь заменит обычную валюту

Биткоин взял новую вершину – 50 тыс. долларов за монету. Как говорят аналитики, главной причиной роста курса остается маркетинговая раскрутки криптовалюты. И действительно, лидеры мнений буквально управляют ажиотажем вокруг биткоина. Многие деловые люди, селебрити и даже компании заявляют, что криптовалюта станет альтернативой национальным валютам.

Агентство Reuters составило список известных сторонников биткоина, которые сильнее всего влияли на курс криптовалюты в последнее время.

Илон Маск

/ Фото: Reuters

Объявление компании Илона Маска Tesla о том, что она купила биткоины на 1,5 млрд долларов, вызвало 20-процентный рост криптовалюты в тот же день. Tesla также заявила, что хочет принимать биткоины в качестве формы оплаты в ближайшем будущем.

Джек Дорси

/ Фото: Reuters

Основатель Twitter и платежной компании Square считает, что в интернете будет своя собственная валюта. В октябре-2020 Square заявила, что купила около 4709 биткоинов на 50 млн долларов. Twitter заявил в феврале-2021, что рассматривает возможность хранения биткоинов, но еще не принял решение.

Jay-Z

/ Фото: Reuters

Рэпер вместе с Джеком Дорси запустил фонд развития биткоинов для внедрения криптовалюты в Индии и Африке. Jay-Z и Дорси собираются инвестировать в проект 500 биткоинов на сумму около 24,5 млн долларов.

Читайте также: В ApplePay теперь можно рассчитываться криптовалютой

Тайлер и Кэмерон Уинклвосс

/ Фото: Reuters

Близнецы Уинклвосс, наиболее известные своим иском против Марка Цукерберга по вопросу основания Facebook, были ранними инвесторами в биткоин. Впервые о вложениях в криптовалюту они рассказали еще в 2012 году. А уже в 2015-м создали криптобиржу Gemini.

Реклама

Пол Тюдор Джонс

"Король трейдеров" в мае 2020 года заявлял, что биткоин можно использовать как "средство сбережения" и что сам он инвестировал более 1% активов в криптовалюту.

Стэнли Дракенмиллер

/ Фото: Reuters

Инвестор-миллиардер сказал в ноябре 2020 года, что вложил деньги в биткоин. По его мнению, криптовалюта может превзойти золото в качестве средства сбережения.

Читайте также: Отставить жадность! Почему биткоин – это не способ сбережения средств

PayPal

Платежный гигант вызвал всплеск популярности биткоина в октябре-2020. Тогда в компании заявили, что ее клиенты смогут покупать, продавать и хранить криптовалюту с помощью онлайн-кошельков PayPal.

Майк Новограц

/ Фото: Reuters

Известный финансист, который раньше руководил хедж-фондами инвестиционного гиганта Fortress, сейчас является исполнительным директором Galaxy Investment Partners. Эта компания специализируется на инвестировании в биткоин и другие криптовалюты.

Энтони Скарамуччи

/ Фото: Reuters

Инвестиционный менеджер, который недолго проработал в Белом доме в качестве главы отдела коммуникаций Дональда Трампа, объявил, что его фирма учредила биткоин-фонд.

Напомним, ранее мы узнали, чего ждать от курса биткоина в ближайшее время.