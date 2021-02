Санкции в действии: закроются ли магазины "Спортмастер", O'Stin и другие

Решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и указа президента от 19 февраля этого года введены ограничительные санкции против ряда физических и юридических лиц, среди которых – пожалуй, крупнейшая в Украине сеть по продаже спортивных товаров – "Спортмастер".

22 февраля магазины "Спортмастер" открылись точно по расписанию – в 10:00. Корреспондент "Сегодня" побывал в одном из них – в Киеве, на проспекте Бажана.

Уже за 5 минут до открытия у магазина появились первые покупатели. Двое мужчин подергали запертые двери и решили подождать открытия возле автомобиля.

"О санкциях не слышали. Да и комментировать их введение нам не хочется. Будет жаль, если закроют этот магазин", – сказал один из них.

Мы поинтересовались у администратора, почему магазин работает. Ведь уже третий день все говорят о санкциях, под которые попала эта торговая сеть.

"Комментировать все это я не могу. Обращайтесь в головной офис. Там пояснят ситуацию, нам пока ничего не говорят", – сообщила нам администратор.

На горячей линии "Спортмастер", куда нам удалось дозвониться, тоже ситуацию прояснить не получилось. Там нам ответили, что пока никакой информации от руководства сети магазинов насчет санкций не поступало.

"Если такая информация поступит, то ее обязательно опубликуют на сайте компании. Пока таких сообщений нет. И мы пока работаем в обычном режиме", – сообщила нам оператор торговой сети.

В общем, все работает по-прежнему. Тишь да гладь.

Какие ограничения предусмотрены санкциями

Санкции, впрочем, введены не против магазинов, которые связывают с российским бизнесом, а в отношении одного из их учредителей – "Sportmaster Operations Pte. Ltd", зарегистрированного в Сингапуре. Указ президента накладывает на нее такие ограничения и запреты:

Полный запрет торговых операций; Полный запрет транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины; Предотвращение выведения капиталов за пределы Украины; Запрет ввоза продукции сингапурской компании "Sportmaster Operations Pte. Ltd" непосредственно компанией или с привлечением представителей иностранных государств.

Магазины и учредители: не только Спортмастер, O'Stin и другие

Как устроена бизнес-империя "Спортмастера", точно не известно. Согласно сингапурским бизнес-реестрам, активной деятельности в стране "Sportmaster Operations Pte. Ltd" не проводит. Хотя известно, что она является учредителем "Спортмастеров" в разных странах. Например, в России – ООО "Спортмастер", в Украине – ООО "Спортмастер-Украина".

По данным Youcontrol, "Sportmaster Operations Pte. Ltd" владеет 99% акций украинского ООО, а еще 1% акций принадлежит "Sport & Fashion Management Pte Ltd", которая также зарегистрирована в Сингапуре, по тому же адресу. Вот об этой "Sport & Fashion Management Pte Ltd" в Сингапуре пишут, что она является "крупнейшим в России розничным продавцом спортивной одежды, обуви и оборудования, имеющим розничную сеть из 450 магазинов в России, Украине, Казахстане, Беларуси и Китае". И это не считая их магазинов, работающих по франшизе других компаний.

Например, в Украине сеть "Спортмастер", судя по информации на сайте компании, насчитывает 31 магазин, которые работают в 16 городах. Однако компания "Спортмастер-Украина" также является владельцем товарного знака "Kettler sport", а российский "Спортмастер", как писалось в СМИ, с 90-х годов был эксклюзивным дистрибьютором продукции Kettler на постсоветском пространстве – тренажеров и спортивного оборудования.

Также "Спортмастер" связан с интернет-магазином "СпортМаркет". Кроме того, как не раз сообщалось в открытых источниках, компания "Спортмастер" управляет также магазинами "O`Stin".

Один из основателей украинского "Спортмастера", "Sport & Fashion Management Pte Ltd", зарегистрировал у нас товарные знаки "Torneo" (тренажеры и товары медицинского назначения), "Track&Field" (обувь, спортивные товары), "Joss" и других.

Значит ли это, что из-за введения санкций могут закрыться и другие магазины, связанные с российским брендом?

Закроют ли "Спортмастер" и другие магазины?

Юристы не могут дать однозначный ответ на эти вопросы. Во-первых, по их словам, многое зависит от формы зарегистрированных взаимоотношений между компаниями, от структуры бизнес-империи.

"Санкции наложены только на одного из двух участников ООО "Спортмастер Украина". Но участники общества не осуществляют хозяйственную деятельность, а исключительно получают доход от деятельности предприятия, в соответствии с частью в уставном капитале, которая им принадлежит. Соответственно, участник общества – юридическое лицо не является субъектом хозяйственной деятельности. Ст. 5 закона Украины "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" предусмотрено, что к правам участников общества относится, в частности, право принимать участие в распределении прибыли общества. Законодательством не предусмотрена юридическая возможность вести хозяйственную деятельность, имея статус юридического лица – участника общества", – говорит адвокат Андрей Шульгин.

Юрист отмечает, что телеканалы, санкции против которых ввели в начале февраля, закрылись сразу после введения ограничений, поскольку в указе было четко указано их название. А в случае сети магазинов речь идет лишь об одном из учредителей.

Также, по его словам, у компании также есть возможность поменять одного из учредителей, на которого наложены санкции. В таком случае магазины смогут смело работать и дальше.

Глава Комитета по конституционному праву Ассоциации юристов Украины Никита Жуков отмечает, что на сегодняшний день не предусмотрена дополнительная ответственность для бизнеса, который попал под санкции.

"В указе речь идет о полном запрете осуществления торговых операций сроком на 3 года. Таким образом, магазины фактически будут подлежать закрытию. Но здесь есть другой вопрос: на кого возложена реализация санкций и какой будет ответственность за невыполнение соответствующего решения? В законе об СНБО указано, что решения, введенные указом президента, являются обязательными для исполнения органами исполнительной власти. То есть разработка механизма выполнения санкций также возложена на органы исполнительной власти. Собственник может, конечно, сам закрыть магазины. Однако если он этого не сделает, то какие-то дополнительные последствия для него не настанут, поскольку на сегодняшний день в украинском законодательстве отсутствует ответственность – уголовная или административная – за невыполнение решения лицом, относительно которого эти санкции были введены", – отмечает Никита Жуков.

По его словам, сейчас в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предлагает ввести уголовную ответственность за невыполнение решения о санкциях (№4002), но пока он не рассматривался.

Впрочем, Никита Жуков не исключает, что магазины вынуждены будут закрыться хотя бы из-за взаимоотношений с банками.

"Торговля так или иначе связана с банками, с банковскими счетами. Каждый банк осуществляет свой внутренний мониторинг. И, если он видит какие-то риски (а в данном случае риски очевидны), банк может вообще прекратить деловые отношения с соответствующим юридическим лицом. А обычно если один банк прекращает взаимоотношения, то и все другие банки тоже откажутся сотрудничать с этим юрлицом", – говорит Никита Жуков.

Тем временем новые санкции против России готовит и Евросоюз. Подробнее – в сюжете:

Видео: Сегодня