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Семьи с каким доходом не смогут получить кредит на квартиру под 7%?

5 марта, 12:52

Ксения Капустинская

Государственная программа включает только одно ограничение

Получить кредит по государственной программе "Доступная ипотека 7%" не смогут украинцы, чей месячный доход в 10 и более раз превышает средний по региону. То есть, если в регионе средний доход 10 тыс. грн, а семья получает в месяц 100 тыс. грн, участвовать в программе она не может.

Об этом рассказал заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук в интервью телеканалу "Дом".

По его словам, в Минфине считают, что такие семьи могут себе позволить кредит на коммерческих условиях или ипотеку в рассрочку.

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"Все, у кого меньше доход – они попадают ", - сказал Драганчук.

Напомним, первые семьи уже получили квартиры в кредит под 7%. Сейчас в госпрограмме участвуют семь банков, но этот список будет расширяться.

Подробнее о правилах и стоимости доступного ипотечного кредитования узнавайте из видеосюжета:

Видео: Сегодня

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