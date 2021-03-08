Семинский до 2013 года выводил деньги из "Нефтегаздобычи" через подконтрольные ему фирмы-прокладки, – СМИ

Схемы привели к тому, что 2012 год "Нефтегаздобыча" закончила с убытками в 381 млн грн

Действующий народный депутат Олег Семинский в период руководства "Нефтегаздобычей" (2003-2013 гг.) активно выводил деньги из компании через подконтрольные ему фирмы-прокладки и уклонялся от уплаты налогов. Об этом говорится в материале издания "РБК-Украина" со ссылкой на слова Николая Рудьковского, которого СМИ называют одним из акционеров "Нефтегаздобычи" в тот момент.

"В разговоре с "РБК-Украина" Рудьковский как один из акционеров компании в тот период не скрывает претензий к топ-менеджеру компании, который, по его словам, активно промышлял выведением денег через фирмы-прокладки, уклонением от уплаты налогов и подобными вещами", – говорится в статье.

"РБК-Украина" также указало, что в общем доступе есть аудиозапись разговора между Рудьковским и Семинским, подтверждающая причастность Семинского к схемам вывода денег из "Нефтегаздобычи".

По данным издания, на конец 2012 года долг "Нефтегаздобычи" по уплате налогов перед государственным бюджетом составлял 64 млн грн.

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Схемы с использованием подконтрольных Семинскому фирм-прокладок привели к тому, что в 2012 году "Нефтегаздобыча" стала убыточной компанией, закончив год с отрицательным финансовым результатом 381 млн грн.

Ранее сообщалось, что Семинский возглавлял компанию "Нефтегаздобыча" с 2003 по 2013 год. В последние годы перед увольнением, компания стремительно снижала объемы добычи и накапливала долги.

В 2019 году Олег Семинский получил мандат народного депутата от партии "Слуга народа".