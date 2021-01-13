"Северному потоку – 2" грозят новые санкции: СМИ узнали о прощальном плане Трампа

США готовят новый пакет санкций против проекта российского газопровода "Северный поток – 2". Ввести новые ограничения планирует пока еще действующая администрация президента Дональда Трампа.

О таких планах некоторые европейские компании предупредил Государственный департамент США, сообщают источники Reuters.

"Мы пытаемся проинформировать компании о рисках и убедить их уйти , пока не стало слишком поздно", – сказал анонимный источник в Госдепе.

По его данным, 14-15 января Госдеп представит отчет о компаниях, которые, по его мнению, помогают "Северному потоку – 2". В документе могут фигурировать фирмы, которые занимаются страхованием, прокладкой подводного участка "трубы" и проверкой проекта. В частности, под санкциями может оказаться швейцарская страховая группа Zurich Insurance Group, предполагают аналитики агентства.

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Решение о новых санкциях против "Северного потока – 2" может стать одним из последних в президентской каденции Дональда Трампа. Предполагается, что он покинет Белый дом к 20 января.

Ранее стало известно, что из проекта "Северный поток – 2" выходит один из ключевых игроков. Норвежская компания DNV GL отказалась сертифицировать газопровод из-за угрозы санкций США.

Напомним, американские санкции, вступившие в силу 1 января с принятием в Конгрессе США оборонного бюджета, фактически запрещают иностранным компаниям предоставлять услуги по тестированию, инспектированию и сертификации российских газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Участникам было дано 30 дней на то, чтобы покинуть проекты.