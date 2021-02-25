"Северный поток – 2" покидают пять кредиторов: Россия теряет миллиард евро

Европейцы и Россия договаривались вкладывать деньги пополам, а теперь "Газпром" будет платить сам

Выход немецкого производителя газа и нефти Wintershall Dea из проекта по прокладке газопровода "Северный поток – 2" приведет о миллиардным потерям у российского "Газпрома".

Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Первоначально планировалось, что цена проекта составит 9,5 млрд евро, из которых пять европейских партнеров прокредитуют половину. Каждый из них взял на себя 10% общей стоимости – 950 млн евро и обязался обслуживать кредитную линию по мере достижения определенных успехов в строительстве.

Если Wintershall Dea одолжила "Газпрому" 730 млн евро, то это означает, что из-за остановки строительства газопровода в декабре 2019 года, вызванной американскими санкциями, немецкая компания придержала выплату дальнейших траншей на сумму 220 млн евро.

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Если исходить из того, что точно так же поступили и четыре других европейских кредитора, то можно сделать вывод, что "Газпром" в итоге лишился 1,1 млрд евро, и из-за новых санкций США их уже больше не получит, ведь Wintershall Dea недвусмысленно заявила: "Дальнейшие выплаты не планируются".

Отсюда следует второй вывод: все расходы по завершению строительства "Северного потока – 2" "Газпрому" придется нести в одиночку. Это и работа трубоукладчика "Фортуна" вместе с несколькими вспомогательными судами, и услуги немецких портов, и страхование, которое дорожает из-за отказа крупных компаний сотрудничать с проектом, и сертифицирование.

А ко всему прочему, это еще и содержание простаивающего без дела трубоукладчика "Академик Черский", которого в прошлом году сначала срочно переоснащали в Азии, затем перегоняли на Балтику, потом то держали на приколе в Германии, то тестировали с другими судами у берегов Калининградской области, но пока так и не привлекли к завершению прокладки "Северного потока – 2".

Напомним, после введения новых санкций США против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток – 2", из проекта вышли или пообещали прекратить свое участие в нем 18 компаний. Теперь они не будут подвергнуты санкциям.

Также напомни, что Министерство финансов США расширило санкции в отношении России – в черный список попали компания "КВТ-РУС" и принадлежащее ей судно-трубоукладчик "Фортуна".