"Схемы" и некачественный бензин: как мини-НПЗ влияют на цену горючего в Украине

На прошлой неделе автомобильное горючее в среднем подорожало на 1,1 грн/л. Больше всего выросли цены в самой крупной сети заправок "Приват" – повышение составило 2 гривни за литр бензина или дизтоплива. Именно решение "Привата" изменить ценники на своих АЗС стало главной причиной роста цен и в других сетях.

По словам замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадия Рябцева, "Приват" был именно тем "якорем" рынка, который не позволял остальным трейдерам повышать розничные цены бензина и дизеля пропорционально росту стоимости нефти. Теперь, когда приватовцы подняли цены сразу на 9%, то по всему рынку цены "сорвались с якоря", начался их стремительный рост.

Однако директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн назвал две причины, почему топливо дорожало на величину, меньше расчетной. Это наличие в розничном секторе большого объема нелегальной продукции мини-НПЗ, которые выпускают низкокачественный, но дешевый бензин. А также – активное использование схем по оптимизации налогообложения.

"Мы оцениваем объем производства безакцизного бензина мини-заводами в 30 тыс. т в месяц, в отдельные месяцы это до 20% рынка. Убытки госбюджета достигают 4 млрд грн в год, а мини-НПЗ продолжают наращивать производство", – говорит Сергей Куюн.

А аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн разъяснил, что небольшое подорожание автомобильного газа в рознице вызвано тем, что идет распродажа более дорогого ресурса, который трейдеры покупали в условиях дефицита. Топлива не хватало, так как из-за локдауна были отменены аукционы украинских производителей.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что взрывной рост цен на бензин и дизель остановился.

Подробнее о том, почему взлетели цены на АЗС и сколько сейчас стоит горючее, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Цены на топливо сорвались с "якоря", на сколько они еще вырастут".

Почему АЗС поднимают цены на топливо, и как это может повлиять на стоимость проезда и цену продуктов, смотрите в сюжете:

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