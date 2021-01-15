Шмыгаль сравнил цену газа в 2021-м и 2018-м: когда реально дешевле

В отопительном сезоне 2018/19 гг. регулируемый тариф на природный газ для бытовых потребителей в Украине составлял 8,5 грн, а с начала февраля-2021 он снизится до 6,99 грн за кубометр голубого топлива.

Об этом премьер Денис Шмыгаль рассказал в интервью телеканалу "Украина 24".

Глава правительства обратил внимание, что также нужно сравнивать платежеспособность украинцев, поскольку в 2018 году минимальная зарплата была 3700 грн, а сегодня – 6000, средняя зарплата в конце 2019-го была в районе 9500, сегодня – более 12 тысяч.

"То есть, если мы спрашиваем, дает ли рынок преимущества, то рынок их дает. В любом случае даже когда рыночная цена 7,2-7,4 грн – это меньше 8,5, как было еще два года назад в регулируемом тарифе", – говорит Шмыгаль

В то же время премьер добавил, что, кроме цены собственно газа, есть еще две составляющих тарифа.

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"Это – транспортировка по магистральным газопроводам – это незначительная составляющая, она несильно влияет на общий размер платежки. И есть так называемое распределение газа, т.н. "абонплата за газ". Она может быть довольно существенной цифрой в платежке", – посетовал глава правительства.

Напомним, Шмыгаль назвал максимальную цену на газ для украинцев. Сам газ обойдется в 6,99 грн за кубометр, а цену его транспортировки предлагается ограничить на уровне не более 1,79 грн.

Также напомним, средняя рыночная цена распределения газа составляет 1,11 грн. Т.е., если сложить три тарифа, один кубометр газа украинцам по новой цене обойдется в 9,89 грн.