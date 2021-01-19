Сколько можно заработать на долларах в 2021 году

При любых раскладах пассивный доход в этом году будет меньше, чем в 2020-м

Многие украинцы привыкли хранить свои сбережения в долларах. Опыт минувших лет показал, что гривня постоянно девальвирует, и, если сбережения лежат в долларах, это защищает их от обесценивания. Однако 2019 год нарушил традицию: по итогам этого года гривня укрепилась на 15,3%.

Можно ли будет в 2021 году приумножить свои сбережения, если деньги будут храниться в американской валюте? Выгодно ли покупать доллары в 2021-м? Получится ли на этом заработать? Сайт "Сегодня" попытался посчитать, ориентируясь на разные прогнозы.

Опыт 2020 года

Те, кто раздумывал над покупкой валюты в начале 2020 года, сильно рисковали. Ведь 2019-й показал, что гривня может не только девальвировать, но и укрепляться, и некоторые экономисты прогнозировали продолжение тенденции и в 2020-м. Забегая наперед, отметим, что, по мнению многих, эти прогнозы могли сбыться, если бы не пандемия.

Тем не менее по итогам 2020-го оказалось, что гривня обесценилась в среднем на 19,3%. Если брать за основу средневзвешенный курс за месяц, то в декабре 2019-го доллар стоил 23,61 грн, а в декабре 2020-го – уже 28,17 грн.

На сколько смогли реально обогатиться те, кто купил доллары в начале 2020 года? Для расчета будем брать "круглую" сумму в 1000 долларов.

Если эти деньги просто хранились дома, сумма в долларах не изменилась. А вот в гривне – да. Номинальный заработок можно рассчитать, представив, что человек решил продать доллары, купленные год назад. В одном из крупных украинских банков 2 января 2020 года доллар можно было купить по 24,35 грн. Через год, 2 января 2021-го, в этом же банке можно было обменять доллары на гривню уже по курсу 28,0 грн. Таким образом, человек потратил на покупку 1000 долларов 24 350 грн, а через год получил на руки 28 000 грн. Номинальный доход составил 3650 грн, или почти 15%.

На гривневом депозите ни в одном банке заработать такие проценты не получилось бы. То есть можно констатировать: в 2020 году сохранять сбережения в долларах было выгодно.

Однако номинальный доход не учитывает инфляцию. Поэтому, чтобы понять, удалось ли на самом деле приумножить сбережения, правильнее считать реальный доход. А он, если использовать упрощенную модель, равен разнице между номинальным доходом и инфляцией.

По итогам 2020 года инфляция составила 5%. Таким образом, реальный доход в 2020 году составил 10% (15% номинального дохода минус 5% инфляции).

А каким оказался бы доход, если человек, купив в начале 2020-го доллары, положил бы их на долларовый депозит? Проценты по долларовым депозитам сейчас низкие, и с каждым годом они падают. Так, по данным Нацбанка, в начале 2020-го средняя процентная ставка по долларовым депозитам для физических лиц составляла 2,6%. В начале 2021-го она снизилась до 1,6%. По долгосрочным депозитам (свыше 9 месяцев) ставки немного выше, чем по краткосрочным.

В одном из крупных банков в начале 2020 года можно было открыть долларовый депозит под 3,3% годовых. Положив на него 1000 долларов без пополнения, в конце срока вкладчик получал в виде процентов 33 доллара. Однако нужно учесть, что при выдаче процентов с них удерживаются налоги: 18% – налог на доход и 5% – военный сбор. В итоге на руки такой вкладчик получит только свою вложенную тысячу и 27 долларов в виде процентов.

Переводя в гривню по курсу на соответствующую дату, получим, что, потратив на депозит в начале 2020-го 24 350 грн, через год вкладчик получил бы на руки 28 756 грн (1027 долларов по курсу 28 грн/долл.).

Таким образом, номинальный доход от 1000 долларов на депозите составляет 4406 грн, или больше 18%. А реальный доход – 13% (минус 5% инфляции).

Сколько удастся заработать в 2021 году

Поскольку машины времени пока не изобрели и невозможно точно сказать, каким будет курс доллара в конце 2021-го, нам придется основывать расчеты на прогнозах. Насколько точно они сбудутся – это тоже сможем узнать только через год. Но, в конце концов, любые инвестиции – это риски. И любые решения об инвестициях основываются на прогнозах и предположениях.

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Прогнозы относительно курса доллара в Украине в 2021 году есть разные. Например, госбюджет 2021 года формировался на прогнозах о том, что на конец 2021 года доллар будет стоить 29,1 грн. В МВФ прогнозируют курс 28,12 грн. Ряд экспертов полагают, что есть серьезные предпосылки для укрепления гривни в 2021 году.

Мы примем за основу консенсус-прогноз Минэкономики, который основан на оценке многих экспертов и в котором есть минимальный, максимальный и медианный прогнозные показатели.

Согласно этому прогнозу, на конец 2021 года курс гривни может составлять от 27 до 31 грн. Медианный показатель – 29,2 грн.

Если оправдаются прогнозы экспертов, которые видят предпосылки для укрепления гривни, получается, что заработать на покупке долларов не получится.

В одном из крупных банков сейчас доллары можно купить по 28,35 грн. Если сбудутся оптимистичные прогнозы для гривни и в конце года доллар будет стоить только 27 грн, получится, что за года номинальный убыток составит 1350 грн, или 4,8% (купили доллары за 28 350 грн – продали через год за 27 000 грн). Если же учитывать инфляцию, убыток окажется свыше 11% (НБУ прогнозирует инфляцию 6,5%).

Если положить доллары на банковский депозит, даже при таком сценарии потери будут меньшими. Хотя все-таки это будут потери, а не доход. Так, сейчас в одном из надежных банков годовой долларовый депозит без пополнения и досрочного снятия денег может принести только 1,7% годовых. То есть, положив на счет 1000 долларов, через год, за вычетом процентов, можно получить 1014 долларов. Если считать в гривне, то, потратив в начале 2021-го 28 350 грн, в конце года можно будет забрать 27 378 грн. Потери, таким образом, снизятся до 972 грн, или до 3,4%.

Если сбудется самый пессимистический прогноз для гривни, то есть на конец года курс доллара будет составлять 31 грн, на покупке долларов можно будет заработать. Хотя даже при максимальной прогнозируемой девальвации гривни доход будет ниже, чем в 2020 году.

Мы не будем повторять подробных расчетов (схемы описаны выше), озвучим только результаты. Если хранить доллары дома, номинальный пассивный доход через год составит 2650 грн, или 9,3%. В 2020 году, напомним, мы насчитали доход 3650 грн, или 15%. Реальный доход в 2021 году составит только 2,8% (9,3% минус 6,5% инфляции).

На банковском депозите при 1,7% годовых номинальный доход с тысячи долларов составит 3084 за год, или почти 11% (вложили 28 350 грн – получили 31 434 грн). Реальный доход, с учетом инфляции – 4,5%.

Если сбудется медианный прогноз для гривни – доллар по 29,2 грн в конце 2021 года, – то хранение валюты дома принесет номинальный доход только в 850 грн, или 3%. Реальный доход окажется отрицательным, то есть покупательная способность денег снизится на 3,5%.

Долларовый депозит позволит заработать 1258,8 грн (вложили 28 350 – получили 29 608,8 грн). Таким образом, номинальный доход составит 4,4%, а реальный – минус 2,1%.

Вывод

Покупка долларов как инструмент краткосрочных инвестиций – на год – в 2021-м работать не будет. Заработать не получится. Эксперты советуют рассматривать доллары исключительно как инструмент долгосрочных инвестиций – на 10 лет и более. Например, как дополнительные деньги на будущую пенсию. В лучшем случае можно получить реальную выгоду через несколько лет. Вспомним, что в 2010-м среднегодовой курс доллара составлял 7,94 грн, а в 2020-м – уже 26,96 грн. То есть курс повысился в 3,4 раза. А инфляция за это время, по данным Укрстата, составила 287% (цены выросли в 2,87 раза). То есть реальная инвестиционная прибыль от хранения долларов "под матрацем" за 10 лет – всего 53%.

Если же стоит цель купить доллары, чтобы сохранить их на долгое время, лучше это делать не зимой, а летом, когда курс минимальный. Таким образом, возможно, удастся выиграть несколько дополнительных процентов.

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