Сколько потеряет Россия от срыва строительства Nord Stream 2: названы огромные цифры

"Газпром" пытается достроить последние 150 км трубопровода, но его судьба до сих пор неизвестна

"Газпрому" осталось проложить около 150 км трубопровода "Северный поток – 2" по дну Балтийского моря, чтобы природный газ из России пошел в Германию. Однако если трубу не удастся достроить до конца, инвесторы проекта понесут серьезные потери.

Об этом со ссылкой на издание Rzeczpospolita пишет Польское радио.

Из-за американских санкций друг за другом от сотрудничества с "Газпромом" отказываются западные компании. С годичным опозданием россияне взялись за завершение своего инвестиционного проекта. На "поле боя" остались только российские суда. Обложенная санкциями баржа "Фортуна" начала укладку последних 150 км трубопровода в датских водах. Однако вступит ли в строй газопровод – до сих пор неизвестно.

Директор Российского фонда развития энергетики Сергей Пикин считает, что в случае остановки проекта "Газпрому" и его европейским партнером придется согласиться "утопить" на Балтике около 5 млрд евро, которые уже были в него инвестированы.

"Но гораздо более весомой является потеря будущих доходов от долгосрочных контрактов, которые достигали бы десятков миллиардов долларов, которые российский монополист мог бы в будущем получить, используя Nord Stream 2 на полную мощность (55 млрд кубических метров)" , – говорит Константин Симонов, директор московского Фонда энергетической безопасности.

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Эксперт подчеркивает, что доходы, полученные благодаря этому проекту, могли достигать 10 млрд долларов в год, то есть вдвое больше, чем средства, инвестированные "Газпромом".

На выгоду рассчитывает и Германия, чьи два концерна, Wintershell i Uniper, софинансируют проект займами по 950 млн евро каждый. В этом случае прибыль должен принести дешевый российский газ, который будет перепродаваться по рыночным ценам другим странам. Сама Германия на свои нужды может использовать 30-50% мощности газопровода. Остальное шло бы на продажу, превращая ФРГ в крупнейший газовый хаб в ЕС.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко заявил, что если Россия достроит и запустит "Северный поток – 2", финансовые потери Украины составят 1,5 млрд долларов в год – из-за того, что транзитная инфраструктура будет простаивать.

Также сообщалось, что в "Газпроме" уже допустили срыв запуска "Северного потока – 2". В российской компании считают, что причиной может стать "резкое изменение политической ситуации". Скорее всего, россияне имеют в виду влияние санкций, направленных против проекта.