Сколько потеряет Украина от запуска "Северного потока – 2": расчеты Минфина

Марченко уверен, что транзитные мощности будут простаивать, в "Операторе ГТС" так не считают

Если Россия достроит и запустит газопровод "Северный поток – 2", финансовые потери Украины составят 1,5 млрд долларов в год – из-за того, что транзитная инфраструктура будет простаивать.

Такие подсчеты озвучил министр финансов Сергей Марченко в интервью Der Standard.

"Мы потеряем свои транзитные возможности, наша инфраструктура будет простаивать. Это потеря ресурсов и потеря рабочих мест – всего примерно 1,5 млрд долларов в год", – сказал Марченко.

Ранее глава "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон предупреждал: у "Газпрома" нет причин продолжать прокачивать газ через Украину после 2025 года, когда закончится действие нынешнего контракта о транзите.

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В таком случае Украине придется переориентировать свою ГТС на работу с западными партнерами и внутренним рынком.

То есть в "Операторе ГТС" считают, что простоя мощностей можно избежать. Для этого в газотранспортную систему инвестируют 39 млрд гривен за 10 лет.

Кстати, в "Газпроме" уже допустили срыв запуска "Северного потока – 2". В российской компании считают, что причиной может стать "резкая смена политической ситуации". Вероятнее всего, россияне подразумевают влияние санкций, направленных против проекта.

С 1 января уже вступили в силу американские санкции, которые фактически запрещают иностранным компаниям предоставлять услуги по тестированию, инспектированию и сертификации российских газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток".

Западные СМИ также сообщили, что США введут санкции против ведущего укладку "Северного потока – 2" судна "Фортуна" и его владельца компании "КВТ-Рус".