Сколько стоит самолет? Самые дешевые и дорогие модели Airbus и Boeing

Авиакомпании по всему миру чаще всего выбирают одни и те же модели

Самые популярные модели пассажирских самолетов в мире производят две конкурирующие компании Airbus и Boeing. Большинство авиакомпаний заказывают авиалайнеры именно у этих производителей.

Насколько это дорого, узнавали аналитики специализированного портала Avianews.

Самый дешевый самолет:

У Airbus – 100-местный A318 за 77,4 млн долларов.

Из-за низкой эффективности модель не пользуется успехом у авиакомпаний и фактически снята с производства. Более популярная модель с аналогичной вместимостью и большей топливной эффективностью — A220-100 — обойдется в 81 млн долл.

У Boeing - самолет 737-700 за 89,1 млн долларов.

Он тоже не пользуется успехом. Более новая модификация 737 MAX 7 обойдется уже в 99,7 млн долларов.

Airbus A318 / Boeing 737-700

Самый дорогой самолет:

У Airbus - 400-местный A350-1000 за 317,4 млн долларов.

- 400-местный A350-1000 за 317,4 млн долларов. У Boeing - 400-местный 777-9 за 442,2 млн долларов.

То есть и у Airbus, и у Boeing самыми дорогими являются дальнемагистральные самолеты, которые могут перевозить по несколько сотен пассажиров между континентами.

Airbus A350-1000 / Boeing 777-9

Реклама

Самый популярный самолет:

У Airbus - 180-местный A320 за 101 млн долларов.

Обновленная версия A320neo потянет уже на 110,6 млн долларов, а версия на 240 пассажиров A321neo — на 129,5 млн долларов.

У Boeing - 189-местный 737-800 за 106,1 млн долларов.

А обновленная версия 737 MAX 8 стоит уже 121,6 млн долларов.

Именно такие самолеты чаще всего покупают лоукостеры. Например, крупнейшие в Европе эконом-перевозчики Ryaniar и Wizz Air.

Airbus A320 / Boeing 737-800

→ Это официально публикуемые цены, они называются каталожными. Но авиакомпании при заказе большой партии самолетов получают значительные скидки. В результате реальная стоимость может упасть в два и более раз и держится в секрете.

Напомним, недавно после инцидента с пассажирским лайнером Boeing 777, у которого во время рейса из штата Колорадо в США отказал двигатель, полеты 128 таких самолетов в мире были приостановлены.

В Boeing допускают, что неполадка может касаться всех самолетов этой модели, которые были выпущены с определенным типом двигателя. Федеральное авиационное управление США уже начало расследование и встретилось с представителями авиастроителя.

Видео: Сегодня

Если подарить любимой самолет не получается, посмотрите идеи бюджетных подарков к 8 Марта.