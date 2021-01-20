Сколько стоит Украине один заболевший COVID-19

Один пациент с коронавирусом обходится государству в среднем в 45 тысяч гривен. В среднем с апреля по декабрь 2020 года на лечение заболевших COVID-19 выплатили более 11 млрд гривен.
Об этом сообщают новости "Сегодня", опираясь на данные Национальной службы здоровья Украины.
Такие выплаты позволили пролечить 253 тысячи украинцев.
Больше всего средств потратили на лечение пациентов в отделениях интенсивной терапии – более 50 тысячи заболевших. Это почти 20% всех заболевших ковидом за указанный период, то есть каждый пятый пациент.
Напомним, по данным Минздрава на 20 января 2021 года уже 900 тысяч украинцев побороли коронавирус. А за прошедшие сутки выздоровевших от COVID-19 на 10 тысяч больше, чем новых больных.
Также на днях глава Минздрава встречался с депутатами "Слуги народа", которым рассказывал о будущей вакцинации украинцев. Он рассказал о двух этапах вакцинации и "тайных" договоренностях.
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