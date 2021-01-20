Сколько стоит Украине один заболевший COVID-19

Больше всего средств потратили на лечение пациентов в отделениях интенсивной терапии

Один пациент с коронавирусом обходится государству в среднем в 45 тысяч гривен. В среднем с апреля по декабрь 2020 года на лечение заболевших COVID-19 выплатили более 11 млрд гривен.

Об этом сообщают новости "Сегодня", опираясь на данные Национальной службы здоровья Украины.

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Такие выплаты позволили пролечить 253 тысячи украинцев.

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Больше всего средств потратили на лечение пациентов в отделениях интенсивной терапии – более 50 тысячи заболевших. Это почти 20% всех заболевших ковидом за указанный период, то есть каждый пятый пациент.

Напомним, по данным Минздрава на 20 января 2021 года уже 900 тысяч украинцев побороли коронавирус. А за прошедшие сутки выздоровевших от COVID-19 на 10 тысяч больше, чем новых больных.

Также на днях глава Минздрава встречался с депутатами "Слуги народа", которым рассказывал о будущей вакцинации украинцев. Он рассказал о двух этапах вакцинации и "тайных" договоренностях.