SkyUp отменяет рейсы в туристический регион Турции через две недели после запуска

SkyUp изъял из системы бронирования рейсы из Киева в турецкий город Кайсери и с 10 января прекратит летать по этому маршруту. Эту полетную программу SkyUp запустил только 27 декабря 2020 года и планировал совершать по два рейса в неделю.

Об этом сообщает профильное издание Avianews.

Поездки в этот регион Турции сейчас затруднены из-за требования обязательных ПЦР-тестов на коронавирус для прибывающих в страну и ограничительных мер на горнолыжных курортах. В SkyUp сообщили, что именно два этих фактора стали причиной отмены рейсов в Кайсери.

Читайте также: Лоукостер возобновляет рейсы из Украины в 19 городов Европы: список

Реклама

Как известно, Кайсери находится в 30 километрах от популярного горнолыжного курорта Эрджиес. Также из Кайсери легко попасть в Каппадокию – долину, известную своими необычными конусообразными валунами и пещерной архитектурой.

Напомним, ранее SkyUp ввел платное оформление посадочных талонов в аэропортах на стойках регистрации. Стоимость оформления посадочного талона в аэропорту теперь составляет 18 евро.

Также с августа в Украине ввели авиационный сбор для пассажиров. Это предусмотрено законом о внесении изменений в Воздушный кодекс. С каждого пассажира, который летит в пределах Украины, взимается государственная пошлина в размере 0,5 доллара. На международных рейсах сумма составляет 2 доллара.

А недавно в аэропорту Запорожья открылся новый терминал: