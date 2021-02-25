Следующий транш средств госбанков должен уйти только на выплаты за "зеленую" электроэнергию, – Гончаренко

Министерство энергетики должно обеспечить условия для того, чтобы последний транш средств госбанков в объеме 4 млрд грн ГП "Гарантированный покупатель" полностью перечислил на выплату долгов предприятиям возобновляемой энергетики.

Об этом в своем Facebook написал нардеп Алексей Гончаренко, который сообщил, что вчера на заседании Антикризисного штаба под председательством премьер-министра со стороны Минэнерго звучали заявления, которые снова толкают сектор возобновляемой энергетики в состояние неопределенности, передает "Obozrevatel".

"Первое, на что обращаю внимание – Минэнерго пытается изменить существующую систему государственной поддержки, не решая ключевые вопросы рынка, а только перекладывая проблему как кипы бумаг из одной в другую сторону без изменений по существу", – сообщил Гончаренко.

По его словам, и.о. министра энергетики Юрий Витренко осветил видение определения налога на выбросы СО2 основным источником для осуществления выплат по "зеленому" тарифу, увеличив его до 10 евро за тонну выбросов и уменьшив взамен размер тарифа на передачу Укрэнерго, из средств которого осуществляются выплаты.

"Однако от таких изменений никакого эффекта не следует ожидать, ведь плательщиками как тарифа, так и налога являются те же промышленные предприятия. Прежде чем переходить на новый уровень и изменять подходы к определению источников выплаты зеленого тарифа мы должны выполнить существующие обязательства, на которых мы неоднократно акцентировали внимание", – подчеркнул депутат.

По его словам, речь идет о том, что из-за абсолютно дерзкого решения НКРЭКУ, которое полностью вышло за пределы правового поля, а именно – принятия постановления, указанные средства были перечислены в пропорции 50/50 между производителями ВИЭ и "Энергоатомом", задолженность перед производителями зеленой генерации была погашена лишь на 35% от необходимой суммы, которая должна была поступить еще в конце 2020 (было уплачено 3,125 млрд грн). В то же время Гончаренко указывает, что "Энергоатом" уже полученные средства направил не по назначению, то есть не на погашение долгов.

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"Поэтому в ближайшее время должно быть принято решение, которое обеспечит поступление кредитных средств от одного из банков в полном объеме на покрытие задолженности именно перед производителями "зеленой" генерации", – заявил депутат.

Также он добавил, что правительство и парламент должны уже в ближайшее время принять изменения в госбюджет и предусмотреть поддержку инвесторам в секторе, ведь в противном случае государство потеряет инвесторов, которые еще ждут какие-то действия со стороны украинской власти.

Напомним, Европейский парламент обеспокоен невыполнением Кабмином Дениса Шмыгаля обязательств по погашению задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года, однако этого не произошло.

По состоянию на середину февраля выплачено только 3 миллиарда гривен "старого" долга. Кроме того, инвесторы на видят никаких решений Кабмина по выплате других долгов в объеме 13,4 млрд грн в течение этого года.

По мнению представителя Еврокомиссии в Украине Торстена Велерта, Кабмин должен выплатить долги предприятиям возобновляемой энергетики, как того требует подписанный в 2020 году меморандум, а также максимально приблизить момент запуска "зеленых" аукционов в Украине для дальнейшего снижения стоимости электроэнергии из возобновляемых источников.