Словакия ввела новые правила получения работы для украинцев

Без теста на коровирус работа украинцам "не светит"

На фоне пандемии коронавируса власти Словакии ввела новые правила доступа рабочих и сотрудников учреждений на свои рабочие места. Эти правила касаются и украинских работников.

Об этом со ссылкой на Управление здравоохранения Республики пишет Mukachevo.net.

Согласно новым правилам, до 2 февраля работодатели должны запрещать доступ к рабочим местам и в другие помещения всем сотрудникам, которые не имеют имеют подтверждение об отрицательном результате ПЦР или антигенный тест на COVID-19, сертифицированный в Евросоюзе в период с 18 января.

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Лица, перенесшие заболевание COVID-19, должны иметь соответствующие документы о его преодолении за последние три месяца. Или если человек прошел вакцинацию против COVD-19 обеими дозами вакцины, а с момента введения препарата прошло не менее 14 дней.

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Среди исключений – лица, которым состояние здоровья или медицинские противопоказания не позволяют провести тест на заражение COVID-19; или которые с 18 по 26 января находились на домашней самоизоляции или в карантинном учреждении, и были признаны врачом временно нетрудоспособными и не нуждались в тестировании на COVID-19.

Интересно, что соседняя Австрия не будет вводить обязательное тестирование и регистрацию пассажиров, приезжающих на работу из Словакии, как было заявлено изначально. Об этом со ссылкой на статс-секретаря МИД Мартина Клуса сообщает Dennikn.sk.

Напомним, 27 декабря президент Словакии Зузана Чапутова сделала прививку от коронавируса в прямом эфире.

А у премьер-министра Словакии Игоря Матовичатест на COVID-19 дал положительный результат.

Зузана Чапутова в прямом эфире сделала прививку от COVID-19