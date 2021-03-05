"Слуги народа" ждут возвращения миссии МВФ: когда это будет

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) может снова начать работу в Украине в апреле – после того, как перестанет действовать предельная цена на газ для населения, которая волнует Фонд.

Об этом сообщил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает Суспільне.

"Миссия МВФ завершила промежуточную работу. Они указали на нюансы, которые их волнуют по выполнению договоренностей. Сказали, что скоро вернутся, в частности, после того, как закончится наша история с газом. Она продолжается до 1 апреля", – объяснил Корниенко.

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Он подчеркнул, что регулирование цен на газ не является единственным замечанием МВФ. По его словам, также Фонд волнует судебная реформа и антикоррупционное законодательство.

Подробнее о сотрудничестве Украины и МВФ читайте в интервью – "Этот год точно не будет легче" – интервью с министром финансов Сергеем Марченко.

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