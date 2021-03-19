Смешанные ожидания: как изменится курс доллара в Украине

Доллар в Украине 19 марта торгуется на межбанке около 27,74 гривни. Многие регионы ужесточают карантинные меры, и в таких условиях покупатели валюты (в первую очередь импортеры) снижают активность. Соответственно, гривня может укрепиться или, по крайней мере, не упасть по отношению к доллару. Играют на руку украинской валюте и внешние факторы. В ближайшее время безналичный доллар будет торговаться в диапазоне 27,65-27,75 грн.

Такие прогнозы сайту "Сегодня" предоставили руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин и аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

Предложение иностранной валюты на межбанке тоже растет, добавляет Шевчишин. В частности, аграрии активизируют продажу валюты под посевную кампанию.

"Рынок находится в смешанных ожиданиях. <...> В условиях локдауна рынок будет терять активность, и только крупные покупатели или продавцы валюты будут направлять курс. В частности, рынок ожидает оплату налогов НАК "Нафтогаз" и продажу валюты под нее, что может сильно поддержать гривню", – считает Шевчишин.

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Что касается внешних факторов, то решение ФРС США не менять ключевую ставку приведет к ослаблению доллара к мировым валютам. Это ослабляет давление на валюты развивающихся стран, в том числе гривню, объясняет Родлер.

"Процентные ставки в США не собираются увеличивать еще долгое время, в то время как каждый месяц на рынок будет вливаться порядка 120 млрд долларов. ... Доллар – актив, который используют в качестве защиты от рисков, начал дешеветь, а на фондовых рынках возобновился рост", – говорит аналитик.

Напомним, при этом аналитик RoboForex Андрей Гойлов не исключает роста курса доллара в Украине. Он считает, что Нацбанк будет использовать любое укрепление гривни для пополнения валютных резервов, поэтому ждать падения доллара не следует.

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