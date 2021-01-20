Снижение цены на газ vs. МВФ: когда Украине ждать денег от фонда

Украина не потеряла шанс получить второй транш Международного валютного фонда (МВФ) в первом квартале (январь-март) 2021 года, несмотря на решение властей снизить цену на газ для населения.

Впрочем, более вероятным является получение транша уже во втором квартале, то есть апреле-июне 2021. Причем задержка вероятна именно из-за введения предельной цены на газ на уровне 6,99 грн.

К таким выводам пришли аналитики BofA Global Research, сообщает Интерфакс-Украина.

По мнению специалистов, МВФ, скорее всего, примет во внимание смягчающие факторы:

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временный характер снижения цен на газ;

чрезвычайные условия пандемии.

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А вот дополнительные риски создает отсутствие быстрого прогресса в судебной реформе.

Напомним, сейчас в Украине работает миссия МВФ. Она занимается первым пересмотра программы stand-by. Работа проходит в дистанционном режиме. По итогам мониторинга будет приниматься решение о судьбе второго транша.

Как известно, МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR 3,6 млрд (около 5 млрд долл.) с немедленным выделением 2,1 млрд долл. первого транша. Размеры второго и третьего транша – по 700 млн долл.

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