Снижение НДС для аграриев-олигархов будет стоить украинцам минимум 8 млрд, – Ляшко

По оценкам участников рынка, если закон вступит в силу, госбюджет потеряет от 8 до 16 млрд гривен

Пролоббированное собственниками агрохолдингов выборочное снижение НДС для агросектора будет стоить украинцам 8 млрд гривен. Об этом заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24", пишет "Obozrevatel".

"В конце года парламент принимает решение и снижает НДС для сельхозолигархов, в частности для Веревского. Цена вопроса знаете какая? Сколько Веревский получит в этом году? 8 млрд гривен", – рассказал Ляшко.

По его мнению, такие действия власти, особенно в условиях коронакризиса, являются недопустимыми. Ведь на эти деньги можно было бы закупить вакцину от ковида для всех украинцев и повысить зарплату медикам, которые борются за их здоровье, а не увеличивать прибыль владельцев агрохолдингов.

"За 8 млрд гривен можно было бы в 5 раз больше купить вакцины, чем надо. Могли бы продавать вакцину в Европу, где сегодня дефицит. Или вместо того, чтобы дарить 8 млрд гривен Веревскому и другим олигархам, надо было эти деньги направить на повышение зарплат для медиков", – считает Ляшко.

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Напомним, законопроект, предусматривающий снижение ставки НДС для определенных сфер агросектора с 20% до 14% (№3656) Верховная Рада приняла 17 декабря 2020 года, президент его еще не подписал. В первую очередь снижение коснется производителей сырья – семян подсолнечника и льна, зерновых культур. По оценкам участников рынка, если закон вступит в силу, государственный бюджет Украины потеряет от 8 до 16 млрд гривен.

Ранее эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что выборочное снижение НДС для аграриев пролоббировано отдельными производителями и не будет способствовать повышению доступности продуктов питания для населения.

В свою очередь, Федерация работодателей Украины обратилась к президенту с призывом ветировать закон о снижении НДС для аграриев как такой, что искажает конкуренцию на рынке.