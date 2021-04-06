Сократится на 1 млн человек. МВФ дал прогноз по населению Украины на шесть лет

За шесть лет численность граждан Украины упадет с 41,5 млн до 40,5 млн

Международный валютный фонд не только оценил перспективы украинской экономики и улучшил прогноз на 2021 год, но и подсчитал, что в 2026 году численность населения страны сократится почти на 1 млн человек.

Об этом говорится в обновленном прогнозе Международного валютного фонда, который содержится в апрельском докладе World Economic Outlook за 2021 год.

В качестве стартовой цифры аналитики Фонда берут 41,483 млн человек, хотя Госстат дает на конец 2020 года цифру на 105 тыс. больше – 41,588 млн. Они прогнозируют, что население Украины продолжит сокращаться и составит, млн человек:

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к концу 2021 года – 41,317;

к концу 2022 года – 41,152;

к концу 2023 года – 40,987;

к концу 2024 года – 40,823;

к концу 2025 года – 40,660;

к концу 2026 года – 40,497.

Таким образом, МВФ ожидает, что депопуляция за шесть лет составит 986 тысяч человек.

Напомним, ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАНУ Лидия Ткаченко в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, что короткая продолжительность жизни и низкая рождаемость остаются главными проблемами демографии в Украине.

Также сообщалось, что в прошлом году рождаемость в Украине установила десятилетний рекорд – с 2010 до 2020 года этот показатель снизился на 40%.

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