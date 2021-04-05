Состояние Укрзализныци катастрофическое, она должна инвестировать в инфраструктуру, – эксперт

"Укрзализныця" находится в катастрофическом состоянии, ей срочно нужно вкладываться в инфраструктуру и получить эффективный менеджмент. Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире программы "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24", сообщает "Znaj.ua".

"Ситуация с "Укрзализныцей" у нас очень серьезная. Мы помним недавний сход поезда Хюндай, который произошел в Днепропетровской области. Мы понимаем четко, что более 90% подвижного состава, – а это и вагоны, и локомотивы, фактически более 60% инфраструктуры, в первую очередь путь и контактные сети, – они все изношены. В это необходимы инвестиции", – рассказал Омелян.

Ключевое для УЗ – инвестиции в существующую железную дорогу, чтобы снизить аварийность и улучшить ее работу, потому что ущерб для бизнеса огромный, отметил Омелян.

"Фактически мы имеем из-за срыва графиков и плохого состояние подвижного состава "Укрзализныци" постоянные срывы внешних контрактов... Плюс мы имеем вечно недовольных пассажиров, которые справедливо жалуются на очень низкую скорость", – пояснил экс-министр.

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Он также обратил внимание на необходимость назначить эффективный менеджмент УЗ, подчеркнув: постоянная замена руководителей, которые успевают проработать лишь по полгода, негативно сказывается на работе компании и делает невозможным проведение реформы.

"Недавно произошло очень громкое снятия очередного нового руководителя компании Владимира Жмака. Оно произошло уже более 3 недель назад без всяких объяснений причин этого освобождения. Просто за последний год, если не ошибаюсь, это уже пятый руководитель, которого меняют", – отметил Омелян.

Ранее депутат Алексей Устенко заявил, что проблемы "Укрзализныци" можно решить только путем реформирования компании и внедрения понятной кадровой политики. А народный депутат, первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Юлия Клименко отметила, что ситуация, когда на "Укрзализныце" каждые полгода меняется руководитель, неприемлема.

В свою очередь экс-премьер Владимир Гройсман заявил, что "Укрзализныця" требует масштабного реформирования и поддержки от государства для проведения модернизации подвижного состава и инфраструктуры.