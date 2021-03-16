Специалисты на экспорт. Как Польша переманивает "мозги" из Украины

Все больше украинцев планируют навсегда остаться в соседней стране

Польские власти сделали все, чтобы удержать трудовых мигрантов из Украины – Польша остается государством, куда проще всего попасть на работу. Предприятиям нужна рабочая сила из Украины, утверждают польские бизнесмены и продолжают трудоустраивать украинцев даже в третью волну пандемии коронавируса, которую объявило польское правительство.

Как Польша спасает экономику за счет украинских заробитчан? Почему переманивает наших медиков и зачем согласилась делать прививки от CODVID-19 всем украинцам? Об этом рассказала корреспондентка "Сегодня" Маргарита Сытник в новом сюжете о жизни украинцев в Польше.

Экономика Польши зависит от украинцев. В этой стране подсчитали, что наши трудовые мигранты за пять лет обеспечили 13% роста ВВП. Пандемия тоже показала, что украинцы нужны и незаменимы в кризисное для Польши время.

Рабочие руки

В Польше уже не осталось ни одного крупного предприятия, где бы не работали украинцы, утверждает директор агентства по трудоустройству Томаш Богдевич.

Когда в начале локдауна украинцы стали возвращаться домой, польские заводы сразу почувствовали нехватку рабочей силы. Агентство Богдевича даже организовало несколько чартеров, чтобы перевезти работников из Украины в Польшу.

Польское правительство откликнулось на просьбу предпринимателей и фермеров и на время пандемии позволило оставаться в стране украинцам, у которых закончился срок документов на пребывание. Наши трудовые мигранты фактически спасли польскую пищевую промышленность и логистическую отрасль.

Дефицит врачей

Пандемия подтолкнула поляков обратить внимание и на отсутствие врачей. Тамошние медики в свое время выехали в более состоятельные европейские государства – Великобританию или Германи.

В итоге нехватка врачей оценивается в 68 тысяч специалистов. Польша плетется в хвосте европейского рейтинга по количеству медиков на душу населения. Пандемия обострила проблему дефицита. Поэтому польская власть упростила доступ иностранных врачей к своим госпиталям.

"Украина – ближайший сосед, проверенная страна в отношении работников. Потому, конечно, они возлагают надежду, что из Украины будет больше специалистов", – говорит Николай Шпаковский, глава фонда "Центр польско-украинский".

Раньше украинские врачи обходили Польшу стороной из-за сложности процедуры подтверждения диплома и ехали работать в Чехию или Словакию. Упрощение правил вызвало волну интереса медиков, которые устали ждать "ковидных" в Украине, и тех, кто уже работал в Польше, но не по специальности.

Больше не "страна заробитчан"

Польша привлекает все больше высококвалифицированных работников и других специальностей. Эта страна уже давно перестала быть страной только для работников сферы ручного труда.

"Есть пласт, который практически незаметен, но он присутствует. Это пласт высококвалифицированных специалистов-украинцев, которые живут, работают, поднимают польскую экономику, платят налоги", – говорит преподаватель Киевской политехники Роксолана Носова.

Кроме врачей, это преподаватели в вузах, айтишники, специалисты международных компаний, который открывают офисы в Варшаве. Наши соотечественники работают в известных аудиторских, юридический, консалтинговых, торговых компаниях.

"Плюшки" для работников

Хоть у Польши до сих пор нет целостной политики по трудовой миграции, иностранцы могут пользоваться всеми государственными бонусами, как и поляки – если оформлен вид на жительство и есть легальная работа.

Например, на каждого ребенка ежемесячно Польша платит по 500 злотых – около 3,5 тысяч гривен. Во время пандемии украинцы получили доступ к прививке против коронавируса и антикризисным программам. В частности, можно получить компенсацию за аренду жилья из-за потери работы.

Такие действия польских властей эффективны. С каждым годом растет число украинских мигрантов, которые хотят получить разрешение на постоянное проживание, купить недвижимость в Польше, перевезти семью или открыть свой бизнес. К таким выводам пришли аналитики агентства по трудоустройству Gremi Personal.

"По нашим опросам, 52% наших рабочих уже подали на "карту побыту" (вид на жительство. – Ред.), а также или планируют, или уже перевезли свои семьи в Польшу. Для сравнения – в прошлом году это было 42%", – говорит Богдевич.

Польша уже вышла на самый низкий уровень безработицы в Европе, по данным Евростата. Это означает, что собственными трудовыми ресурсами страна вряд ли восполнит вакансии. Так что границі для трудовых мигрантов из Украины остаются открытыми.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" посчитал, сможет ли Украина догнать Польшу и Словакию по размеру зарплат.