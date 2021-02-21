"Спортмастер" продолжает работать в Украине, несмотря на санкции

Российская торговая сеть "Спортмастер", попавшая под санкции СНБО Украины, продолжает работу. Магазины сети оказались открытыми в воскресенье, 21 февраля.

"Пока работаем", – сказала агентству Интерфакс по телефону сотрудница одного из магазинов "Спортмастер" в Киеве.

О том, когда торговые точки прекратят работу, пока не сообщается. На вопрос сайта "Сегодня" в сети магазинов не ответили.

Как уточнил директор одного из столичных ТРЦ Александр Меламуд, украинский рынок составляет 3-4% оборота сети. Магазины "Спортмастер", кроме Украины, работают в России, Беларуси, Казахстане, Китае и Польше.

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Напомним, санкции против "Спортмастера" вводятся на три года и предполагают полный запрет:

торговых операций;

транзита ресурсов, перелетов и перевозок по территории Украины;

вывода капиталов за пределы Украины;

ввоза продукции непосредственно компанией или с привлечением представителей иностранных государств.

Напомним, что 19 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов объявил о введении санкций в отношении 19 компаний, а также восьми физлиц (трех граждан Украины и пятерых россиян).

Смотрите полный список компаний и людей, которые попали под санкции.

Видео: Сегодня