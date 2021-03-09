Средняя пенсия в Украине может вырасти до 7 тысяч: что для этого нужно

Пенсионные средства, накопленные за трудовую жизнь, будут переходить по наследству

Министр социальной политики Марина Лазебная считает, что пенсии украинцев можно будет увеличить в 1,5-3 раза.

Об этом она заявила на совещании у президента Владимира Зеленского, где рассматривали Стратегию развития системы здравоохранения и социальной политики.

На совещании обсудили развитие социальной политики, остановившись на образовании эффективной системы накопительного пенсионного обеспечения для всех граждан, реформировании сферы социального страхования, установлении реального прожиточного минимума в соответствии с потребностями человека.

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По словам чиновницы, в подходе к пенсионному обеспечению нужно изменить философию: не только государство обеспечивает человека, но и гражданин копит себе на пенсию.

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Министр утверждает, что разработала систему, по которой не будет расти дефицит Пенсионного фонда.

"Средняя пенсия вырастет с 3500 до 7000 гривен. Пенсионные средства, накопленные за трудовую жизнь, будут переходить по наследству. Хорошо, если у человека наконец-то появится возможность иметь альтернативные источники получения пенсионных выплат", – говорит Лазебная.

Напомним, сайт "Сегодня" писал, что с 1 марта началась индексация пенсии, однако она повысится на 11% не у всех.

Также писалось, насколько реальной для рядовых украинцев является пенсия в 15 тысяч гривен.

Видео: Сегодня