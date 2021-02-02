США могут снять санкции с "Северного потока – 2": Байден сообщил Меркель об условии

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден обсуждали проект газопровода "Северный поток – 2". Байден при этом призвал урегулировать вопрос так, чтобы не допустить эксплуатацию "трубы" в случае сокращения транзита газа через Украину. Если Германия разработает такое решение, США могут отменить санкции против "Северного потока – 2".

Об этом сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на собственные источники. По информации издания, обсуждение состоялось в ходе телефонного разговора лидеров двух стран.

"Германия должна выложить на стол переговоров пакетное решение. В противном случае не удастся решить проблему по теме "Северного потока – 2", - отметил источник газеты.

Другие подробности переговоров Байдена и Меркель по этому вопросу не сообщаются.

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При этом вице-канцлер, министр финансов Германии Олаф Шольц уверен, что "Северный поток – 2" будет достроен до конца.

Напомним, еще в бытность вице-президентом США Джо Байден во время своего визита в Стокгольм в августе-2016 раскритиковал соглашение ряда европейских стран по созданию "Северного потока – 2" и назвал его "плохой сделкой для Европы".

Свои слова он повторил спустя пять лет, в январе-2021, когда стал президентом США.