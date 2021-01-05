Страны ОПЕК+ договорились об объемах добычи нефти на февраль и март

Россия нарастит добычу нефти на 65 тысяч баррелей в сутки

Страны Организации стран – экспортеров нефти и не входящих в нее государств (ОПЕК+) договорились о параметрах добычи в феврале и марте.

Как сообщает пресс-служба Минэнерго Казахстана, Россия нарастит добычу нефти на 65 тысяч баррелей в сутки, а Казахстан – на 10 тысяч баррелей.

Общее ограничение добычи стран ОПЕК+ в январе 2021 года составит 7,2 млн баррелей в сутки.

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К слову, Саудовская Аравия дополнительно снизит добычу на миллион баррелей в сутки, другие страны ОПЕК+ еще на 425 тысяч баррелей в сутки.

Напомним, по итогам декабрьской встречи страны ОПЕК+ договорились о постепенном увеличении нефтедобычи, резко сокращенной в прошлом году.

Также мы писали, что мировые цены на нефть снижаются на фоне воздействия двух факторов. Это затянувшиеся переговоры ОПЕК+ об объемах добычи нефти в 2021 году и введение в разных странах новых карантинных ограничений для борьбы с распространением коронавируса.