Страсти вокруг Nord Stream 2: Берлин обвинили в лицемерии, а Брюссель – в пассивности

Уверения Германии о том, что строительство второй ветки газопровода "Северный поток" является экономическим проектом, а не политическим – это лицемерие. Об этом на дебатах в комитете по вопросам промышленности и энергетики Европарламента заявила евродепутат от Польши Беата Шидло.

Об этом сообщает украинская редакция Польского радио.

Гендиректор по энергетике Еврокомиссии Дитте Юль Йоргенсен заявила, что проект реализуется в соответствии с двусторонним соглашением России и Германии, поэтому Брюссель не может его остановить, однако нарвалась на жесткую критику.

Было много обращений к представителям немецких властей, но они говорят, что это экономический проект. "Это лицемерие", – считает экс-премьер Польши Беата Шидло, подчеркивая, что "Северный поток – 2" – это политический проект, бьющий по европейской солидарности.

"Это усилит экономическое и политическое влияние России в регионе. Это не только влияет на солидарность, но и угрожает безопасности поставок газа и обеспечивает Россию дополнительным доходом, ослабляя эффект санкций ЕС. Не питая иллюзий, мы не должны быть наивными", – подчеркнула Шидло, призвав остановить вредные инвестиции.

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С таким же призывом выступил еще один экс-премьер Польши Ежи Бузек, заявив: "Nord Stream 2 – это ловушка, он нацелен против энергетической безопасности и солидарности ЕС, и его надо остановить".

Некоторые евродепутаты обвинили Еврокомиссию в пассивности по этому вопросу. С другой стороны, ее представитель заверила, что, если проект завершат, она проконтролирует, чтобы он работал в соответствии с законодательством ЕС.

Напомним, "Северный поток – 2" лишился одного из ведущих инвесторов. Немецкий производитель газа и нефти Wintershall Dea в последний раз профинансировал российский газопровод, вложив 730 млн евро.

Также стало известно, что из проекта Nord Stream 2 вышли уже 18 европейских компаний.