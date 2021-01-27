Строительство "Северного потока – 2" может заблокировать США – МИД Польши

Глава МИД предположил, что строительство может заблокировать не Германия

Глава МИД Польши Збигнев Рау предположил, что строительство газопровода "Северный поток – 2" может быть заблокировано США, а не Германией.

Об этом пишет "Польское радио".

"От этой, даже восстановленной дискуссии в Германии на эту тему я бы не ожидал много в этом вопросе. Даже если блокировка все-таки состоится, оно выйдет из Соединенных Штатов, и это будет причиной, почему этот инвестиционный проект не будет завершен", – сказал Рау.

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Глава МИД Польши отметил, что после попытки отравления российского оппозиционера Алексея Навального в Германии была дискуссия о целесообразности газопровода, но ее выиграли те, кто хочет закончить этот инвестиционный проект.

Напомним, Европейский парламент потребовал помешать завершению строительства российского газопровода "Северный поток – 2" из-за ареста в Москве оппозиционера Алексея Навального.

Также сообщалось, что 19 января немецкий концерн Bilfinger отказался от строительства "Северного потока – 2". Это первая немецкая компания, которая вышла из проекта.