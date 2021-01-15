Субсидии по-новому: кому назначат и как будут проверять получателей

В 2021 году изменились или могут измениться позже правила назначения жилищных субсидий. В минувшем году Кабинет министров принял новый порядок расчета совокупного дохода для назначения госпомощи и 7 раз вносил изменения в "Порядок назначения жилищных субсидий". Последние изменения вступили в силу "под елочку" – с 29 декабря 2020 года. Сайт "Сегодня" разбирался, какие изменения внесены за последнее время и кто может или не может претендовать на субсидии в 2021 году.

Льготы на период карантина

Ряд изменений, касающихся субсидий, будут действовать только во время карантина. Пока, напомним, он продлен только до конца февраля.

Еще в марте 2020 года Кабмин принял постановление "Об особенностях предоставления жилищных субсидий" (№247), которым ввел автоматическое продление субсидий, запретил на время карантина прекращать их выплату и увеличил на 50% социальные нормативы, в рамках которых рассчитывается субсидия (стандартные нормативы – например, 2 кубометра горячей воды и 1,6 кубометров холодной воды на одного человека, 3,3 кубометра газа для квартир с газовыми плитами, 10,5 кубометров для домов с газовыми котлами, 70 кВт/ч на семью плюс 30 кВт/ч электроэнергии на человека и т. д.).

Кроме того, было принято решение отложить до конца карантина повышение с 15% до 20% той части доходов, которую люди должны платить за коммунальные услуги самостоятельно (20% доходов должно было стать обязательной нормой с 1 мая 2020 года).

Позже другими постановлениями были внесены такие изменения:

Раньше субсидия не назначалась при наличии двухмесячной задолженности по оплате ЖКУ, с апреля 2020 года учитывается только задолженность свыше 3 месяцев; На период действия карантина для лиц, потерявших работу и получающих пособие по безработице, не учитывается размер их зарплаты за предыдущие месяцы – только размер помощи по безработице; Для тех, кто не работает и не состоит на учете в центре занятости, при расчете субсидии учитывается доход в размере 1 прожиточного минимума (через месяц после отмены карантина будет, как раньше, насчитываться доход в размере 3 прожиточных минимумов).

Расширен круг лиц, которые могут претендовать на субсидии

Летом 2020-го Кабмин обновил "Порядок исчисления среднемесячного совокупного дохода" для расчета всех видов госпомощи, в т. ч. субсидий (постановление КМУ №632 от 22 июля 2020 года). А в декабре внесли ряд изменений в этот порядок.

Этим документом расширен перечень выплат, которые не включаются в совокупный доход семьи. В частности, теперь не учитывается размер компенсации услуги "муниципальная няня", стоимость "пакета малыша", госпомощь с надбавкой за уход за ребенком с инвалидностью подгруппы А и помощь в рамках программы восстановления благосостояния жителей Донецкой и Луганской областей.

Отдельные льготы прописали для тех, кто потерял работу во время карантина. В частности, то, что для них при исчислении дохода не будет учитываться размер зарплаты за прошлые месяцы – только размер помощи по безработице. А за те месяцы, когда у человека не было совершенно никаких доходов – только 0,5 минимальной зарплаты (раньше насчитывали три "минималки").

Другими постановлениями Кабмин расширил круг лиц и семей, которые могут претендовать на получение субсидии во время карантина.

Так, перед самым Новым годом появилась норма о том, что претендовать на субсидию могут семьи, в которых кто-то официально работает за рубежом – в стране, с которой Украина не заключала договоров о соцобеспечении. Раньше длительное пребывание одного из членов семьи за рубежом могло послужить отказом в субсидии.

Также обращаться за субсидией теперь могут семьи, если кто-то из их членов находится за рубежом в период ухода за ребенком до 3 лет.

Разрешили обращаться за субсидиями на общих основаниях тем, кто за последний год каким-либо образом (кроме покупки) получил в собственность жилье (например, унаследовал). Раньше это являлось основанием для отказа в субсидии, теперь запрещена только непосредственно покупка недвижимости в течение года перед обращением за субсидией.

Раньше в перечисленных случаях домохозяйству либо отказывали в субсидии, либо отправляли на комиссию, которая после обследования условий проживания могла вынести положительное решение.

Реклама

Кроме того, увеличены нормы жилплощади, при которой назначается субсидия. Раньше для получения субсидии учитывалась отапливаемая площадь. Для квартиры она не должна была превышать 120 кв. м, а для дома – 200 кв. м. Теперь считают общую площадь. Для квартир ее увеличили до 130 кв. м, а для домов – до 230 кв. м.

Задолженность по алиментам сама по себе также не является основанием для отказа в субсидии. Однако если она больше 3 месяцев, это прямое основание для отказа.

Изъята норма о том, что получатель субсидии обязан извещать соцслужбу о покупке автомобиля. Однако отметим, что покупка автомобиля "моложе" 5 лет и сейчас служит основанием для отказа в субсидии.

Кому не назначат субсидию

Тем, у кого общая площадь жилья превышает 120 кв. м. в многоквартирном доме или 230 кв. м в индивидуальном доме; Если кто-либо из членов домохозяйства имеет в собственности машину, выпущенную менее 5 лет назад; Если в составе семьи есть лица, которые за предыдущих полгода не получали никаких доходов или получали доходы меньше минимальной зарплаты и не платили единый социальный взнос и при этом не учились и не получали никаких пособий от государства (пенсию, соцпомощь и т. д.); Если кто-либо из членов домохозяйства в течение года перед обращением за субсидией покупал земельный участок, квартиру или дом, автомобиль, а также какие-либо товары или услуги (кроме медицинских и образовательных) на сумму свыше 50 тыс. грн; Если у домохозяйства на три месяца просрочена оплата за жилкомуслуги на сумму свыше 20 необлагаемых минимумов (340 грн); Тем, кто не вернул по требованию органа соцзащиты переплату по предыдущей субсидии; Тем, кто имеет задолженность по алиментам свыше 3 месяцев (кроме алко- или наркозависимых или заключенных).

Впрочем, даже при наличии вышеперечисленных условий (кроме излишне просторного жилья) жилищная субсидия может быть назначена по решению комиссии. Это предусмотрено изменениями, принятыми в декабре, однако они будут применяться задним числом – с 1 ноября.

Прежде чем принять решение, комиссия приедет к заявителю, чтобы разобраться на месте и понять, действительно ли заявителям нужна субсидия.

Другие изменения

С 1 января управления соцзащиты перестали вести личный прием граждан, которые хотят оформить субсидии. Заявку на субсидию теперь нужно оставлять на сайте министерства либо отправив в орган соцзащиты по почте.

В правительстве не раз заявляли, что контроль за правильностью назначения субсидий будет усилен. И многие изменения связаны именно с этим.

Так, теперь получателей субсидий будут проверять не "вручную", а через десяток других реестров и базы данных, к которым социальные службы получили доступ (база ПФУ, должников, владельцев недвижимости и авто и т. д.). Причем проверка сведений, указанных претендентами на субсидию, будут проходить уже на этапе рассмотрения поданных документов, а не после назначения субсидии.

С 1 марта на каждого, кто обращается за субсидией, будут сразу заводить электронное "дело". На сегодня такие дела заводят "при наличии технической возможности" и уже после приема документов.

Кроме того, Кабмин теперь детально прописал, как с получателей субсидии будут взиматься деньги, полученные ими незаконно или сверх меры. Согласно порядку, Минсоцполитики будет вести реестр лиц, которым выплачены чрезмерные суммы по субсидиям, и раз в месяц будет передавать этот список в "Ощадбанк". Банк спишет излишки со счета получателя субсидии. А если денег на счете не хватит, должника проинформируют, и он обязан будет самостоятельно вернуть долг. Если не сделает этого – лишится права на субсидию на следующий период. Предусмотрены и другие механизмы возврата долгов.

Что делать, если отказали в субсидии, смотрите в сюжете:

Видео: Сегодня