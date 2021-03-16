Субсидии стали скромнее: сколько платят украинцам

В целом за месяц на помощь субсидиантам потратили более 5 млрд гривен

Средний размер субсидий в Украине в феврале снизился на 748 гривен по сравнению с январем и составил 1483 гривни. Уменьшение связано со снижением цен на природный газ для населения в феврале.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

То есть при расчете размера субсидий за ​​январь была учтена цена на газ 8,5-9 гривен за куб. метр, а за февраль – 6,99 грн и меньше. Кроме того в феврале был произведен перерасчет сумм льгот и субсидий за январь 2021 года.

Общая сумма начисленных льгот и субсидий за февраль составила 5,3 млрд гривен. Субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг получает около 3 млн домохозяйств.

Как рассчитывают размер субсидии?

Часть счета за коммунальные услуги субсидиант оплачивает сам. Это т.н. обязательный платеж, он определяется отдельно для каждой семьи (по формуле). Принцип простой – чем ниже доходы домохозяйства, тем меньше процент обязательной платы. Обязательная часть платежа зависит исключительно от размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства в расчете на одно лицо.

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Сама субсидия назначается в размере разницы между стоимостью услуг ЖКХ (в пределах социальной нормы жилья и социальных нормативов) и размером обязательной части платежа.

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В большинстве случаев, чтобы обратиться за субсидией нужно подать только два документа – заявление и декларацию. Всю остальную информацию органы соцзащиты получают по запросам от налоговой службы, Пенсионного фонда, МВД, органов местного самоуправления и поставщиков коммунальных услуг.

Как ранее объясняла министр социальной политики Марина Лазебная, украинцев с низкими доходами призывают и в дальнейшем обращаться за помощью, ведь денег на субсидии у государства хватает.

О том, по каким соцнормам начисляют субсидии во время карантина, смотрите в видео: