Суд обнародовал решение о необходимости увольнения 4 членов НКРЭКУ

Правовой статус главы НРКЭКУ и еще троих членов признан непонятным и требующим срочного урегулирования

Окружной административный суд опубликовал решение, обязывающее Кабинет министров принять решение об увольнении главы тарифной комиссии НКРЭКУ Валерия Тарасюка и еще троих членов, чьи полномочия истекли еще в январе 2020 года. Как сообщает "РБК-Украина", соответствующее решение обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений.

"Обязать Кабинет министров совершить действия по рассмотрению вопроса об освобождении от должностей членов НКРЭКУ Тарасюка, Бабий, Кайдаша и Магды или о продлении срока их полномочий в соответствии с требованиями законодательства", – говорится в резолютивной части судебного решения.

Оно может быть обжаловано в течение 30 дней в апелляционной инстанции. В противном случае решение вступит в силу с 29 апреля.

Согласно полному тексту решения, все 4 члена НКРЭКУ, законность полномочий которых исследовалась в судебном процессе, на суд не явились, хотя были привлечены в качестве третьей стороны.

В итоге суд признал правовой статус главы НРКЭКУ и еще троих членов – Ольги Бабий, Руслана Кайдаша и Алексея Магды – сомнительным и требующим срочного урегулирования.

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"В результате такой бездеятельности(правительства, – ред.) остается непонятным, в каком именно статусе находятся Лица 1-4 (вышеупомянутые члены НКРЭКУ, – ред.) в составе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг", – говорится в решении суда.

Основным аргументом суда стало то, что 4 из 7 членов НКРЭКУ были назначены без конкурса, временно и на срок не более 3 месяцев. Соответственно их полномочия истекли 29 января 2020 г. Однако вопреки указам об их временном назначении, эти члены НКРЭКУ продолжают занимать должности до текущего момента.

Такое решение суд вынес по иску компании "Техноинвест" (Киевская область).

Напомним, действующий состав НКРЭКУ был назначен в октябре 2019 указом президента Зеленского сроком на 3 месяца. Однако 4 члена комиссии, включая главу Тарасюка по-прежнему занимают эти должности.

В 2020 году вопрос неконституционности НКРЭКУ начал рассматривать Конституционный суд Украины.