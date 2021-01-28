Суд отказался восстановить Нефьодова в кресле главного таможенника

Окружной админсуд Киева отказал Максиму Нефьодову в удовлетворении иска о восстановлении его в должности главы Таможенной службы Украины.

Об этом в четверг, 28 января, сообщает ОАСК на своей странице в Facebook.

Основанием для принятия такого решения стало установление судом соблюдения Кабинетом министров процедуры при увольнении истца с должности.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что 24 апреля 2020 года Кабмин уволил главу Таможенной службы Максима Нефьодова и главу Государственной фискальной службы Сергея Верланова.

Тогда премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что отставки связаны с тем, что ведомства не справились со своими функциями по наполнению бюджета, и теперь Кабинет министров будет менять подход к новым назначениям – в приоритете будут эффективные команды, а не только руководители.

20 мая Нефьодов обжаловал увольнение и подал иск в ОАСК. Кроме того, бывший чиновник просил суд взыскать в его пользу сумму среднего заработка за время вынужденного прогула, исходя из размера его среднедневной (часовой) заработной платы.