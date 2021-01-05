Минюст решил судьбу самолета из Книги рекордов Гиннесса

Госпредприятие "Система электронных торгов арестованным имуществом" не смогло продать конфискованный за контрабанду сигарет самолет Ан-2, поэтому бесплатно передало его воинской части А1688 в Николаеве.

Об этом сообщила пресс-служба ГП СЕТАМ.

Судьбу "кукурузника" решил Ровенский горотдел государственной исполнительной службы Западного межрегионального управления Министерства юстиции (Львов).

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Теперь воздушное судно, попавшее в Книгу рекордов Гиннесса как самолет, который выпускается дольше всех в мире – 70 лет, будет обслуживать 10-ю морскую авиабригаду ВМС ВСУ, главная специализация которой поисково-спасательное обеспечение на море (т.е., поиск и спасение людей, судов и кораблей) и поддержка и обеспечение флота с воздуха.

Напомним, что это уже не первый самолет, который отдают бесплатно. Так, в 2017 году Кировоградская летная академия получила пассажирский самолет Як-40.

Ранее сайт "Сегодня" узнал у директоров крупнейших государственных онлайн-аукционов, как в течение карантина менялось количество клиентов, на какие лоты был больший спрос и как проводились торги в условиях эпидемии. Подробнее об этом читайте в специальном материале "Госаукционы в карантин: авто могут доставить под крыльцо, а покупателей арестованного имущества рассекретили".