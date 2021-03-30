Существенный вклад в декарбонизацию электромобили могут внести, став массовым продуктом, – YASNO

В Украине за последние три года количество электрокаров выросло в 4 раза, на 1 марта зарегистрировано 26 тысяч электромобилей

В 2020 году на быстрых зарядных станциях сети YASNO E-mobility клиенты зарядились на более чем 565 тысяч кВт∙ч, что эквивалентно сокращению выбросов СО2 в атмосферу на 380 тонн. Но действительно существенный вклад в достижение глобальной цели по сокращению выбросов углекислого газа электромобиль может внести только тогда, когда станет массовым продуктом. Об этом заявил Александр Онищенко, директор по развитию бизнеса YASNO, в рамках Всемирного экономического форума на семинаре "Города с нулевыми выбросами углекислого газа: комплексный подход", посвященном электрификации транспорта.

Как отметили участники семинара, города занимают 3% поверхности Земли, но при этом генерируют более чем 70% всех выбросов СО2 в атмосферу. Чтобы уменьшить выбросы СО2 до нуля, нужны системная эффективность и комплексный подход, включающий чистую электрификацию, цифровые смарт-технологии, а также повышение энергоэффективности зданий и инфраструктуры. На встрече обсудили перспективы электрификации транспорта.

По словам Александра Онищенко, в Украине за последние три года количество электрокаров выросло в 4 раза, но на сегодняшний день такой вид транспорта все еще широко не распространен: по состоянию на 1 марта зарегистрировано 26 тысяч электромобилей. Одно из важных условий для развития электротранспорта в Украине – это доступ к электросети, т.е. возможности удобно и быстро зарядить свой автомобиль в нужное время.

Александр Онищенко, директор по развитию бизнеса YASNO

"В развитие зарядной сети YASNO E-mobility мы уже инвестировали 34 млн грн: уже сейчас 29 быстрых станций мощностью 50 кВт работают в Киеве, Днепре, Харькове и на автомагистралях в направлениях Львова, Одессы, Полтавы. Кроме того, мы предлагаем зарядные станции частным и юридическим клиентам, благодаря которым можно дома или на предприятии пополнить запас хода своего электрокара или предоставлять услуги по зарядке другим автовладельцам, получая доход. YASNO внимательно изучает решения, которые используются в европейских странах, и готов присоединяться к проектам по развитию зарядной инфраструктуры с правительством и муниципалитетами, заключать партнерства с сетевыми компаниями, автопроизводителями и операторами зарядных станций, участвовать в проектах по изменению нормативных требований в строительстве, долгосрочных планов развития инфраструктуры городов, оптимальному использованию мощности в часы низкой нагрузки при помощи систем энергоменеджмента", – отметил Александр Онищенко.

Напомним, YASNO развивает бизнес по розничной поставке электроэнергии и газа для 3,5 млн клиентов в Киеве и 5 областях, предлагает решения по энергоэффективности и электромобильности для уменьшения расходов на энергоресурсы и получения клиентами дополнительного дохода благодаря "зеленым" технологиям.