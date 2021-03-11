Тарасюк оштрафовал украинских производителей тока в угоду импортерам из России, – Наливайченко

Председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк предоставил российским компаниям и импортерам электроэнергии дополнительные преференций, оштрафовав украинских производителей тока. Об этом заявил народный депутат, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, сообщает "Politeka".

"Я не удивлюсь, если и сегодняшнее решение штрафовать украинские электростанции, которые противодействуют российскому импорту, также принимал Тарасюк по согласованию со своими пока не установленными кураторами в РФ", – отметил экс-глава СБУ.

По его словам, правоохранительные органы должны детально изучить обстоятельства всех визитов главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка в Российскую Федерацию и встреч с политиками и силовиками в РФ.

"В прошлом году я обращался в компетентные органы Украины с требованием проверить информацию о связях главы НКРЭКУс Российской Федерацией. По меньшей мере, изучить обстоятельства его многочисленных визитов в Москву и контакты с силовиками и политиками страны-агрессора. Очевидно, что украинская власть не спешит очищать государственные органы власти от российского влияния", - отметил нардеп.

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По его словам, наглядным результатом деятельности российских агентов влияния в Украине стало восстановление с 2021 года импорта электроэнергии из России.

Ранее временная следственная комиссия Верховной Рады по кризису в энергетике опубликовала данные о регулярных перелетах Валерия Тарасюка в Россию после начала российской агрессии.

ВСК инициировала расследование по связям главы НКРЭКУ с силовыми структурами Российской Федерации.