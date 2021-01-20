Тарифные протесты: как в регионах Украины митингуют против высокой цены на газ (видео)

В правительстве обещают, что украинцы будут платить за газ меньше

Жители Запорожья, Херсона, Харькова и Днепра вышли на митинги протеста против повышения цен на газ, хотя правительство уже пообещало снизить стоимость кубометра голубого топлива на 30 процентов.

О деталях рассказывает корреспондент новостей "Сегодня" Дарья Сметанко.

На пикет с платежами вышли жители нескольких поселков на Харьковщине. Против высокой цены на газ выступали три десятка человек. Одна из них – Вера Кромская, которая живет с мужем в доме на 70 квадратных метров. Она рассказывает, сколько должна заплатить за газ:

"Вот за декабрь месяц 300 кубов. 3 с половиной, 3200. Плюс 300 транспортировка – 3,5 тысячи. При том, что не пенсия, а пособие 1700 у мужа по возрасту. Два года не проплатили и потерялись – пенсию он не получает. И вот как это все? Одну дырку закроешь, другая нарисуется. И как это все осилить, я не представляю".

Собрались на акцию протеста и в Днепре. Около сотни жителей требовали урегулировать цену на газ, потому что говорят – суммы в платежках заоблачные. Алексей Михайлюк, участник митинга, говорит:

"Тарифы должны быть, как указано в постановлении от 1999 года – не более 15 процентов от дохода семьи или человека, который потребляет коммунальные услуги".

Протестовали в Херсоне, Одессе, Ивано-Франковске, Запорожье и других регионах. В правительстве отмечают – украинцы будут платить за газ меньше.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в эксклюзивном интервью Елене Кот, что предельную стоимость газа зафиксировали в 6 гривен 99 копеек. Она будет действовать на время карантина или до конца отопительного сезона.

"6,99 – это временная мера на период карантина, но не позже, чем завершается данный сезон. Дальше будет два продукта – основной будет годовой продукт для украинцев, по которому можно будет заключать договор на год и понимать свою цену. Но будет альтернатива – это тот месячный продукт, который действует в данный момент".

По словам премьера, рыночные цены – когда вернутся – могут быть еще ниже, чем установлена сейчас.

Видео: Сегодня

Слушайте главные новости среды в подкасте "Что сегодня?" от 20 января.

Напомним, ранее Кабинет министров снизил цену на газ для населения до 6,99 грн за кубометр. Такая предельная цена вводится с 1 февраля и будет действовать максимум до 31 марта (если карантин не закончится раньше, что маловероятно). Шмыгаль уже объяснял, что это решение не влечет за собой отказ Украины от развития рынка газа.

Кроме того, в Украине также урезали тарифы на распределение газа. Такое решение приняла НКРЭКУ после консультаций с правительством и депутатами Верховной Рады.