Льготный тариф на электроэнергию 1,68 грн пока сохранили

Цену на электроэнергию после 31 марта сохранили на уровне 1 грн 68 коп. за кВт⋅ч. То есть государственная компания "Энергоатом" продолжит поставки электричества для населения по льготной цене.
Такое решение поддержал Кабинет министров Украины, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"В то же время мы позволили "Энергоатому" полноценно работать на рынке, что позволит компании возможность получать необходимые средства для ремонтов, модернизации и безопасного функционирования атомных электростанций", - отметил Шмыгаль.
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Напомним, с 1 января 2021 в Украине отменено действие льготного тарифа на электроэнергию для населения на первые 100 кВт⋅ч в месяц. С этой даты действует единая цена на весь объем месячного потребления – 1,68 грн за кВт⋅ч.
Даже после этого повышения цена за электричество осталась примерно в два раза ниже реальной рыночной стоимости.
Ранее в Верховной Раде также объясняли, зачем уравнивать цену электричества для украинцев и промышленности.
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