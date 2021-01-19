Тарифы на газ снижаются с 1 февраля: официальный документ

В Украине официально опубликовали постановление о снижении цены на газ для населения до 6,99 грн за кубометр. Такая предельная цена вводится с 1 февраля и будет действовать максимум до 31 марта (если карантин не закончится раньше, что маловероятно).

Документ опубликован на сайте правительства.

В нем говорится, что в случае, если поставщик откажется подавать газ по 6,99 грн, его клиенты автоматически перейдут к поставщику последней надежды. Таким поставщиком утвержден "Нафтогаз", он согласился продавать топливо по 6,99 грн.

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По подсчетам премьер-министра Дениса Шмыгаля, это позволит снизить суммы в платежках за газ в среднем на 30%, а для некоторых потребителей – до 40%. То есть средняя платежка будет меньше примерно на 500 гривен.

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Напомним, тарифы решили ограничить после того, как резкое повышение цен на газ и стоимости его доставки привело к протестам. За последние полгода – с августа-2020 по январь-2021 цена на газ повысилась более чем в два раза – с 3,24 грн/м3 до 7,22 грн/м3 (по ценам "Нафтогаза"). В итоге в январе 2021 г. конечная цена на газ для населения без учета стоимости доставки превысила 7-8 грн/куб. м и стала самой высокой среди соседних стран.