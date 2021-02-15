ТЭЦ призвали Кабмин запретить импорт из России и Беларуси

Крупнейшие теплоэлектроцентрали обратились к Кабинету министров с просьбой запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси. Также они просят способствовать отмене искусственных ценовых ограничений, которые ставят под угрозу прохождение отопительного сезона. Об этом говорится в открытом обращении Украинской энергетической ассоциации, членом которой являются ТЭЦ "Фирмы Технова" Анатолия Шкрибляка, а также НАЭК "Энергоатом", сообщает "РБК-Украина".

"Снова повторяется сценарий 2020 года импорта электроэнергии из страны-агрессора, который приводит к обвалу индикативной цены электрической энергии до 1200 грн/МВтч. С 11 февраля 2021 объем импорта вырос до 1800 МВтч", – говорится в сообщении ассоциации.

Кратно возросший импорт искусственно обваливает цену на "Рынке на сутки вперед" (РДН) и приводит к убыткам украинских производителей.

"Весь объем импортируемой электроэнергии продается на РДН и составляет от 36% до 60% этого сегмента рынка. Такой объем существенно влияет на индикативную цену и ограничивает конкуренцию", – пояснили в ассоциации.

Также производители тепла и электроэнергии попросили правительство поспособствовать отмене ценовых ограничений на рынке, повысив прайс-кэпы до 3000 грн/МВт·ч в пиковые периоды и до 2000 грн/МВт·ч в период минимальной нагрузки.

"Производители вынуждены покупать сырье по рыночным ценам, материалы для текущих и капитальных ремонтов по рыночным ценам, своевременно платить заработную плату, своевременно оплачивать налоги, однако не имеют права продавать по справедливой цене готовую продукцию", – сообщили в ассоциации.

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Игнорирование этих просьб может привести к срыву отопительного сезона и поставит под угрозу подготовку к следующему осенне-зимнему периоду.

"Без неотложного реагирования и принятия действенных мер со стороны государства ни одна компания физически не сможет обеспечить свое существование не только в межотопительный сезон, а и соответствующую подготовку к отопительному сезону 2021/2022", - подытожили в ассоциации.

Напомним, в феврале Украина возобновила импорт электроэнергии из России. С начала месяца поставки возросли более чем в 5 раз.

Также с января Украина закупает электроэнергию на Белорусской АЭС.

Основным импортером российской электроэнергии является компания "Днепросталь-Энерго" Виктора Пинчука.