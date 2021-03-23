Telegram разбогател на миллиард долларов, но в долг

Мессенджеру удалось воплотить в жизнь планы по продаже облигаций

Telegram привлек больше 1 миллиарда долларов после продажи собственных долговых облигаций. Покупателями ценных бумаг стали "крупнейшие и наиболее осведомленные инвесторы со всего мира". Эти деньги помогут компании реализовать стратегию монетизации, которую Telegram анонсировал в декабре 2020 года.

Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров. При этом стало известно, что 150 млн долларов компания получила от инвесторов из ОАЭ.

"Как я и говорил при запуске Telegram почти 8 лет назад, конечная цель Telegram – стать финансово устойчивым проектом, который может служить человечеству на десятилетия (или столетия) в будущем. Сегодняшние новости – еще один шаг к этой цели", – написал Дуров.

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Напомним, о том, что Дуров начал переговоры с инвесторами о привлечении миллиарда долларов в Telegram стало известно в январе 2021 года. Аналитики связывали острую необходимость в деньгах с тем, что в апреле 2021 года Дуров должен выплатить деньги инвесторам блокчейн-платформы TON.

Тогда же в Telegram четко заявили, что не будут брать на себя обязательства, предполагающие слияние, продажу или выход на биржу.

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