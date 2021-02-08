ТЭС ДТЭК работают 28 энергоблоками из 35 доступных, в резерве – еще 7 блоков

7 февраля тепловая генерация ДТЭК покрыла своей работой сбои, которые были в энергосистеме Украины

Теплоэлектростанции энергохолдинга ДТЭК работают в энергосистеме 28 энергоблоками, в резерве остаются еще 7 энергоблоков, а всего в ДТЭК на данное время 35 доступных энергоблоков ТЭС в энергосистеме общей мощностью 5,85 ГВт.

Об этом 8 февраля сообщил пресс-центр компании, пишет ExPro.

"По состоянию на 8:30 08.02.2021, заявленная мощность работающих и резервных энергоблоков 5853 МВт. Работают в энергосистеме 28 энергоблоков ТЭС ДТЭК из 35 доступных. В ближайшее время планируется включить в энергосистему еще 3 энергоблока", – говорится в заявлении компании.

В ДТЭК также отметили, что согласно графику производства, 7 энергоблоков (4 – Бурштинской ТЭС, 1 – Луганской ТЭС, 1 – Кураховской ТЭС и 1 – Ладыжинской ТЭС) пока не востребованы энергосистемой и сегодня находятся в резерве: "Ситуация может измениться, и при возникновении дефицита в энергосистеме – энергетики готовы к командам НЭК "Укрэнерго" на подъем резервных энергоблоков".

Реклама

Более того, ДТЭК проинформировал, что в плановом ремонте сейчас находится всего 1 энергоблок (№11 Приднепровская ТЭС). А энергоблок №7 Кураховской ТЭС вчера был выведен из планового ремонта и уже несет 175 МВт нагрузки.

При этом вчера был переведен в аварийный ремонт энергоблок №9 Бурштынской ТЭС из-за увеличения объема работ на турбоагрегате. Компания также отметила, что 7 февраля тепловая генерация отпустила на 3 млн кВт·ч больше электроэнергии в энергосистему, чем в плановом отпуске (план – 92 кВт·ч, факт – 95 кВт·ч).

А на балансирующем рынке тепловая генерация ДТЭК за 7 февраля получила команды на нагрузку в объеме 6865 МВт·ч, тем самым покрыв своей работой сбои, которые были в энергосистеме Украины.

Как отметили в энергохолдинге, за период декабрь-январь ТЭС ДТЭК работали на 20% выше прогнозного баланса Министерства энергетики, из-за того, что энергоблоки АЭС не вышли вовремя из ремонтов и аварийно туда зашли в разгар ОЗУ.