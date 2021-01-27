Многие считают, что 2020 год стал годом исключительно вызовов и испытаний, однако вместе с этим он прошел под знаком важных изменений и трансформации наших ценностей. Мы стали все больше времени проводить со своей семьей, поэтому появилась необходимость выделения собственного пространства для каждого члена семьи: кому-то – место для дистанционной работы, для детей и студентов – место для онлайн-обучения, а также не нужно забывать и о встрече с друзьями. Так, главным приоритетом при выборе жилья стал комфорт для всей семьи, а цена отошла на второй или даже на третий план, потому что у многих из нас появилась необходимость в дополнительных квадратных метрах. Поэтому, если вы собираетесь "расширяться" или только планируете приобрести собственную квартиру или дом в пригороде, то подборка ТОП-7 трендов выбора жилья в 2021 году – именно для вас.

№ 1. Квартира для жизни, а не просто место для "ночевки" – тренд на жилые комплексы комфорт-класса

Начиная с декабря 2020 доля новостроек комфорт-класса увеличилась с 43% до 46%, а доля ЖК эконом-класса, наоборот, уменьшилась с 22% до 18%. Это свидетельствует о том, что потребители все чаще выбирают жилые комплексы комфорт-класса и отказываются от компромиссных решений, которые несут в себе жилые комплексы эконом-класса. Особой популярностью пользуются жилые комплексы комфорт-класса в пригородах Киева. Дело в том, что новостройки городов – спутников столицы сочетают преимущества частного дома с комфортом, который предлагает современная городская жизнь. Одним из самых удачных примеров симбиоза является ЖК "Синергия Сити", который находится в зеленой зоне курортного города Ирпень. В нем застройщик предусмотрел все для комфортной жизни – от развитой инфраструктуры и высокого уровня приватности с закрытой территорией до невероятных видов на лес и обустроенной городской набережной с зонами для отдыха и занятий спортом.

ЖК "Синергия Сити"

№ 2. Личное пространство для каждого члена семьи – тренд на "большие квадраты"

Эксперты рынка недвижимости отмечают, что начиная с лета 2020 потребитель все чаще отказывается от однокомнатных квартир в столице, выбирая двух- или трехкомнатные квартиры в городах – спутниках Киева общей площадью от 55 до 80 квадратных метров. И здесь вопрос не только в разнице цены за квадратный метр (средняя стоимость метра квадратного в новостройках столицы – 27100 грн, в пригороде – 19500 грн), но и в комфорте для всех жителей квартиры. Переход на дистанционную работу и учебу способствовал возникновению потребности в собственном пространстве для организации рабочего процесса и лаунж-зоны для отдыха или встречи с друзьями, отдельно от жилых комнат. В ЖК "Синергия Сити" застройщик еще на этапе проектирования предусмотрел планирования, включающие отдельное помещение для обустройства кабинета, а также террасы в апартаментах с большой квадратурой для отдыха, занятий йогой или даже небольших вечеринок с видом на городскую набережную, и широкие лоджии в каждой квартире.

№ 3. Комфорт в квартире – это еще не все. Тренд – уникальность архитектурных решений и дизайна придомовой территории жилых комплексов

Прошлый год показал, насколько важной является придомовая территория комплекса как место для отдыха и прогулок, особенно во время локдауна, когда некуда "выйти" с семьей. Для многих именно двор в жилом комплексе стал местом релакса. Кроме того, стоит отметить, что архитектура – это не только о внешнем виде домов, но и о функциональности жилого комплекса в целом. К примеру, Строительная группа "Синергия" в своих собственных "Стандартах Синергии" выделила отдельно концепцию развития придомовой территории в жилом комплексе – "двор-парк" и "двор без авто". Она предусматривает оформление внутреннего двора с уникальным зеленым ландшафтным дизайном с местами для отдыха, спортивными и детскими площадками, закрытыми от автомобилей. Для авто отдельно предусмотрены вместительные паркинги, как для жителей комплекса, так и для их гостей. Что касается архитектуры, то в ЖК "Синергия Сити" застройщик выбрал функциональный и экологический скандинавский стиль с малоэтажной застройкой. Он лучше гармонирует с природной средой, что является очень удачным решением именно для этого комплекса, ведь он расположен у набережной реки Ирпень и рядом с лесной зоной.



№ 4. Жить, работать и отдыхать, не выходя из своего жилого комплекса – тренд на развитую инфраструктуру

Инфраструктура комплекса – один из ключевых критериев выбора жилья. Однако, если раньше потребители обращали внимание на инфраструктуру в пределах нескольких километров от дома, то сегодняшний тренд диктует необходимость доступной инфраструктуры в пределах самого жилого комплекса. Потребитель хочет иметь "все под рукой" – от садов и школ до супермаркетов и салонов красоты. В ЖК "Синергия Сити" Строительная группа "Синергия" пошла дальше и предусмотрела развитие собственной инфраструктуры как в современном городе, интегрировав в жилой комплекс школу-лицей "Синергия" для 1300 детей, 5 детских садов и более 500 объектов коммерческой недвижимости: супермаркеты, магазины одежды, салоны красоты, барбершопы, кафе и рестораны, поликлиники и амбулатории, коворкинг, и это еще не весь перечень того, что планируется в ЖК "Синергия Сити". Большое внимание к развитию собственной инфраструктуры создаст условия для того, чтобы все необходимое было в пределах жилого комплекса, а его обитатели могли жить, работать и отдыхать, не выходя за его пределы.



№ 5. All inclusive – тренд на клиент-сервис и обслуживание жилого комплекса

Значительная часть украинцев в прошлом году остались без отпуска, но мы уже привыкли к сервису в отелях за рубежом, за которым ностальгировали в 2020 году. К сожалению, в Украине уровень качества сервиса и обслуживания все еще оставляет желать лучшего. Именно поэтому на рынке недвижимости Украины особую популярность приобретут те жилые комплексы, которые имеют собственные обслуживающие компании, а запрос на качественный сервис и обслуживание среди потребителей в 2021 году будет только расти. Как это должно работать в контексте недвижимости, лучше всего можно проследить в деятельности Строительной группы "Синергия". После того как инвестор приобрел квартиру, вопросами по оформлению и ремонту занимается отдел сервиса, который сопровождает клиента до момента оформления права собственности. Далее эстафету принимает обслуживающая компания. В каждом жилом комплексе застройщика работает собственная обслуживающая компания, которая предоставляет услуги по сервису домов после заселения на постоянной основе 24/7. Зеленые газоны, чистые подъезды, ухоженные детские площадки, украшенная елка и даже новогоднее настроение – это все заслуга обслуживающей компании.



№ 6. Купить квартиру или инвестировать в недвижимость в режиме онлайн – тренд на диджитализацию рынка недвижимости

2020-й внес свои коррективы в работу бизнеса. Сейчас никого не удивишь дистанционным обучением или работой целого офиса в режиме онлайн. Однако, казалось бы, с рынком недвижимости сложнее, ведь приобрести продукты или технику онлайн – это одно, а квартиру – совсем другое. Тем не менее, на примере работы застройщиков в локдаун мы проследили тенденцию, что потребители уже готовы к этому. Работники отделов продаж демонстрировали квартиры в реальном времени реальным покупателям через сервисы видеосвязи и мессенджеры. Поэтому можно спрогнозировать, что в 2021 году нас ожидает еще больше виртуальных туров в жилые комплексы с помощью технологии VR и АR (дополненной реальности) через приложения на смартфоне. Дистанционная покупка или инвестиция – тоже уже не такое далекое будущее. Строительная группа "Синергия" одна из первых в Украине реализовала дистанционную покупку и оформление квартиры. Конечно, в механизме онлайн-продажи есть еще над чем работать, однако сам прецедент говорит о том, что это будет активно развиваться в 2021 году.

№ 7. Хранить и приумножать капитал в недвижимости выгодно как никогда раньше – тренд на упрощение механизма инвестирования в недвижимость

Недвижимость является одним из самых актуальных инструментов сохранения и приумножения капитала. Лучше всего это продемонстрировал прошедший год, ведь эксперты предрекают падение интереса к рынку недвижимости, но произошло наоборот. Почему так? Это связано с тем, что недвижимость может приносить пассивный доход на постоянной основе и заработать на ней значительно проще, чем на фондовом рынке. Во-первых, это инвестиция на этапе строительства, которая позволяет заработать от 25% -30% на перепродаже после введения жилого комплекса в эксплуатацию. Во-вторых, это возможность сдачи объекта недвижимости в аренду, что позволит окупить вашу инвестицию за 5-7 лет. В-третьих, недвижимость "всегда в цене", что позволяет сделать вашу инвестицию инструментом для накопления капитала. Поэтому существует уверенность, что в 2021 году значительно вырастет интерес инвесторов к рынку недвижимости а вместе с тем и количество сделок по ней.

Таким образом, 2020 внес много нового, а иногда даже ускорил те изменения, которые уже давно назревали на рынке недвижимости Украины. Надеемся, что эта подборка ТОП-7 трендов выбора жилья в 2021 году поможет сделать вам правильный выбор и праздновать следующий Новый год в новом или в вашем первом собственном жилье.