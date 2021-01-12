Топливный рынок: куда пойдут цены в новом году

На стыке годов (и даже десятилетий!) цены на топливо вели себя на удивление спокойно, хотя в последнюю декабря они быстро повышались. Дешевел только сжиженный газ.

Какие тенденции ожидать на наступившей неделе, рассказали наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

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Что изменилось за полмесяца

За последние дни декабря и первую декаду января в большинстве областей цены на бензины и дизтопливо выросли, но немного. Как и прогнозировали наши эксперты, трейдеры не решились их значительно повышать на праздники, когда потребление и так невысокое. А в Донецкой области бензин А-95 даже подешевел на 21 коп./л.

Исключением стал столичный регион. В Киеве нефтепродукты стали дороже на 50-60 коп./л, в области – на 17-20 коп./л. В четырех областях: Львовской, Полтавской, Харьковской, Херсонской – цены выросли в пределах 10-20 коп./л. В Одесской области на 21 коп./л подорожал дизель. В остальных областях стоимость топлива увеличилась на 1-8 коп./л.

В столице теперь самый дорогой не только бензин А-95, но и дизель. Обычный, не премиальный, А-95, только в Киеве стоит дороже 28 грн/л – 28,22, а ДТ – 27,10 грн/л, это на 2 копейки дороже, чем на Луганщине. А-92 по-прежнему стоит больше всего в Луганской области – 26,98 грн/л.

Самые низкие цены на бензин и ДТ, как и ранее, в Сумской области (см. инфографики).

Цена на автогаз снизились в Киеве и во всех областях, кроме Луганской (не изменились), в пределах 15 коп./л. Больше всего газ подешевел в Черкасской области и в Киеве – соответственно на 20 коп./л и на 19 коп./л.

Самый дорогой газ в Одесской области – 12,79 грн/л, самый дешевый в Черниговской – 11,79 грн/л.

Разброс цен увеличился по всем видам топлива. По А-92 он составляет 20,1% (4,52 грн/л), было 18,9%, по А-95 – 20,3% (4,76 грн/л), было 18,3% , по дизелю – 17,4% (4,02 грн/л), было 16,6%, по автогазу – 8,5% (1 грн/л), было 8%.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 24,19 грн/л.

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 25,22 грн/л.

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 24,60 грн/л.

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 12,35 грн/л.

Анализ ситуации на рынке

Эксперты говорят, что на относительную стабильность цен повлияло обилие выходных дней. Хотя отдельные сети, прежде всего из нижнего ценового сегмента, цены все же подняли.

Сергей Куюн отметил, что цены в рознице повышались не одновременно: одни операторы подняли их на праздники, другие уже после них.

По информации Сергея Куюна, с 30 декабря 2020 г. по 6 января 2021 г. все виды топлива на станциях "Авантаж" подорожали на 50 коп./л: А-92 – до 22,45 грн/л, А-95 – до 23,45 грн/л, ДТ – до 21,45 грн/л.

Shell в среднем подняла цены на бензины на 9 и 15 коп./л, на ДТ – на 14 коп./л: А-92 в этой сети подорожал до 25,79 грн/л, А-95 – до 27,45 грн/л, ДТ – до 26,54 грн/л. На станциях "БРСМ-Нафта" дизтопливо подорожало на 4 коп./л, до 22,03 грн/л.

Сеть АЗК BVS увеличила стоимость топлива на 20-30 коп./л: А-92 подорожал до 24,39 грн/л, А-95 – до 25,39 грн/л, ДТ – до 24,19 грн/л. Сеть Mango подняла цену на бензины на 10 коп./л, на ДТ – на 40 коп./л, а на Motto топливо подорожало на 8-15 коп./л.

"Ряд операторов розничного рынка повысили цены уже после 6 января, – анализирует Сергей Куюн. – На станциях KLO бензин А-92 подорожал на 50 коп./л, до 26,39 грн/л, А-95 и ДТ — на 40 коп./л, до 27,39 грн/л и 25,79 грн/л соответственно. Дизельное топливо в сети "БРСМ Нафта" в среднем выросло в цене на 24 коп./л, до 22,27 грн/л. На 30 коп./л все виды топлива подорожали в сети Marshal. А "Татнефть-АЗС-Украина" повысила цены на 95 коп./л".

Геннадий Рябцев говорит, что на конец 2020 года цена бензина и дизтоплива была экономически обоснованной. Слабый восходящий тренд из-за ожидания проблем в экономике в связи с локдауном и на фоне роста нефтяных котировок с лихвой перекрыл все риски роста цен импортного топлива на границе, заложенные трейдерами в нынешние цены.

По его словам, Артема Куюна, розничные сети в течение двух недель постепенно выбирали потенциал в 50 коп./л для снижения цены газа, но очень медленно. Газ подешевел в среднем по стране на 7 коп./л, а максимальное удешевление было в Черкасской области – в среднем на 20 коп./л.

Что может измениться за неделю

Эксперты пока дают осторожные прогнозы, но отмечают, что главным драйвером роста цен на импортное топливо к концу января может стать резко вздорожавшая нефть. Напомним: в октябре прошлого года ее баррель стоил 37 долларов, в декабре более 45, а в январе взлетел до 55 долларов.

"Бензины уже подорожали в опте на 3-4%, дизтопливо пока нет, – говорит Геннадий Рябцев. – ДТ на рынке достаточно, поэтому цена не него останется стабильной. А вот бензины ждет небольшой рост, в среднем не более 20 коп./л и не во всех сетях. Но при условии, что гривня не будет дешеветь, иначе топливо подорожает намного быстрее".

Сергей Куюн говорит о формировании потенциала роста цен в рознице на 1,5 грн/л. Причина – повышение оптовых цен. По его словам, розничные цены может "прорвать" в любой момент, причем рост ожидается не менее, чем на 1 грн/л. Но вероятность такого роста на наступившей неделе эксперт оценивает, как невысокую: в Украине локдаун, потребление топлива небольшое, а запасов его на рынке достаточно.

Что касается рынка автогаза, то, по оценке Артема Куюна, она будет разной в зависимости от регионов.

"На рынке в январе обнаружился локальный дефицит ресурса, хотя в целом объемы поставок достаточные, – анализирует Артем Куюн. – Тем не менее из-за перекосов, цены в опте уже выросли примерно на 70 коп./л. Поэтому на наступившей неделе ситуация по регионам будет разной. В некоторых областях возможен даже рост розничных цен у сетей-дискаунтеров".

Эксперт оценивает потенциал подорожания в 30 коп./л, но ожидает, что в большинстве областей цены сохранят стабильность.

Размышления о том, где взять деньги на дорожающее топливо, не должны отвлекать водителей от контроля за дорожной обстановкой. А она усложнилась: Кабмин разрешил велосипедистам и водителям легкого электротранспорта езду по полосам для троллейбусов и маршруток. Марщруточники уже жалуются, что таких участников движения плохо видно – многие не имеют светоотражающих элементов. Подробнее смотрите в сюжете.

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