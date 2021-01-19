Топливный рынок: локдаун поднял цены на сжиженный газ

На минувшей неделе нефтепродукты продолжили дорожать. Главная новость – изменился ценовой тренд по сжиженному автогазу: после длительного снижения его стоимость пошла вверх и достаточно быстро.

Какие тенденции ожидать на наступившей неделе, рассказали наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

Читайте также: Цена бензина и природного газа – что будет влиять на нее в начале 2021 года

Что изменилось за неделю

На минувшей неделе главным ценовым ньюсмейкером стал сжиженный газ. Цены на него в рознице не только перестали снижаться, но и быстро пошли вверх.

По стоимости бензинов и дизеля картина оказалась пестрой. В одних областях топливо подорожало символически, на 2-5 коп./л, в других – заметно, на 25-40 коп./л. В большинстве областей рост цен составил 10-15 коп./л. В Черниговской области цены на бензин и ДТ не изменились.

Быстрее топливо дорожало там, где цены на него были низкими. Прежде всего это Сумская, Харьковская, Полтавская области. В Полтавской области цены выросли на 39-40 коп./л, это рекорд недели.

В Киеве по прежнему самый дорогой бензин А-95 – 28,33 грн/л (+12 коп./л). А вот по стоимости дизтоплива Луганская область снова отобрала лидерство у столицы – 27,26 грн/л, на 4 коп./л дороже, чем в Киеве. А-92 по-прежнему стоит больше всего в Луганской области – 27,16 грн/л.

Самые низкие цены на бензин и ДТ по-прежнему в Сумской области (см. инфографики).

Цены на автогаз, дружно снижавшиеся после Нового года во всех регионах, в канун старого Нового года так же дружно пошли вверх. Больше всего газ подорожал в Черкасской, Черниговской и Житомирской областях – сразу на 40-45 коп./л, или на 4%.

Самый дорогой газ остается в Луганской и Одесской областях – соответственно 13 грн/л и 12,99 грн/л, самый дешевый в Черниговской и Волынской – 12,23 и 12,24 грн/л.

Разброс цен увеличился по бензину А-92 и дизтопливу, уменьшился по бензину А-95 и по автогазу. По А-92 разброс составляет 20,2% (4,54 грн/л), было 20,1%, по А-95 – 19,9% (4,70 грн/л), было 20,3%, по дизелю – 17,8% (4,11 грн/л), было 17,4%, по автогазу – 6,3% (0,77 грн/л), было 8,5%.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 24,30 грн/л.

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 25,33 грн/л.

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 24,72 грн/л.

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 12,61 грн/л.

Анализ ситуации на рынке

Эксперты говорят: подорожание нефтепродуктов вызвано тем, что они теперь произведены из более дорогой нефти. И эта тенденция в ближайшие месяцы усилится. Геннадий Рябцев напомнил: запаздывание по времени между стоимостью нефти и себестоимостью нефтепродуктов составляет 3-4 недели. И они уже прошли.

"За месяц с небольшим нефть подорожала с 40 до 55 долларов за баррель. Теперь в Украину поступает по импорту более дорогое топливо. Пока цены выросли на 5% на тонне по сравнению с декабрем прошлого года. Отсюда и плавный рост цен на бензин и ДТ", – разъяснил Геннадий Рябцев.

Сергей Куюн отметил, что после Рождества цены на бензин и дизтопливо во многих сетях продолжали идти вверх, но неравномерно. С 11 по 16 января одни сети повысили стоимость бензина и ДТ на 10 коп./л, другие – на 1 грн/л.

Так, все виды топлива на станциях "Авантаж" подорожали на 50 коп./л: А-92 – до 22,95 грн/л, А-95 – до 23,95 грн/л, ДТ – до 22,35 грн/л. Цены в сети Glusco выросли на 58 коп./л: А-92 – до 25,33 грн/л, А-95 – до 27,33 грн/л, ДТ -– до 26,33 грн/л. Shell в среднем подняла цены на бензины и ДТ на 20 коп./л. Так, бензин А-92 в этой сети подорожал до 25,99 грн/л, А-95 – до 27,65 грн/л, ДТ – до 26,74 грн/л. На "БРСМ-Нафта" дизтопливо в среднем подорожало на 28 коп./л, бензины – на 20 коп./л. На станциях Mango цены на бензины выросли на 50 коп./л, на ДТ – на 70 коп./л, а на Motto топливо подорожало на 13-23 коп./л.

Рост цен продолжился и после выходных.

"Розничные операторы 18 января еще повысили цены, – говорит Сергей Куюн. – В частности, "БРСМ-Нафта" в Киевской, Полтавской и Черкасской областях подняла цены на дизтопливо на 10 коп./л, до 22,59-22,69 грн/л. Цена бензинов на "БРСМ" осталась прежней. Полтавская сеть "Автотранс" увеличила стоимость всех видов топлива на 50 коп./л: А-92 подорожал до 25,98 грн/л, А-95 – до 26,98 грн/л, ДТ – до 25,48 грн/л. "Татнефть-АЗС-Украина" подняла цены на топливо на 87 коп./л".

Артем Куюн разъяснил, что столь значительное подорожание автогаза вызвано тем, что Аукционный комитет Минэнергетики из-за локдауна отменил торги по продаже сжиженного газа АО "Укргаздобыча", крупнейшего поставщика газа. Отмена торгов дестабилизировала рынок и привела к значительному подорожанию ресурса.

"Цена сжиженного газа выросла на 2160-2700 грн/т, до 19 580- 20 500 грн/т, – уточнил Артем Куюн. – Такой рост уверено опережает динамику повышения цен на границе. Если на границе газ подорожал на 1400 грн/т, то по итогам аукционов небольших украинских производителей рост цен составил 2500 грн/т, что свидетельствует о крупной ажиотажной составляющей".

Что может измениться за неделю

Эксперты говорят, что главным драйвером роста цен на импортное топливо к концу января станет резко вздорожавшая нефть.

"На этой неделе ожидаем дальнейший рост цен в рознице в среднем 20 коп./л, как на бензин, так и на дизель, – прогнозирует Геннадий Рябцев. – Рост цен в опте на границе уже составил более 5%. Но если крупнейшая украинская сеть АЗС "Приват", которая с октября держит цены стабильными, решит вдруг их поднять, то средний рост по Украине будет уже не 20, а 40 коп./л".

Сергей Куюн напомнил о сформировании потенциала роста цен в рознице на 1,5 грн/л. Причина – повышение оптовых цен. Сейчас этот потенциал постепенно реализуется. На наступившей неделе эксперт ожидает плавного подорожания.

"Но если вдруг цену поднимет "Приват", то стоит ожидать пропорционального скачка цен на всем рынке", – говорит Сергей Куюн.

Артем Куюн видит экономические основания для дальнейшего роста цен на газ еще на 50 коп./л из-за ажиотажного подорожания в опте.

"В четверг, 21 января, ожидается, что, несмотря на локдаун, торги таки проведут, дабы сбить ажиотаж на рынке. Ситуация стабилизируется, так как ресурса достаточно. Но вероятность того, что розничный рынок снизит в связи с этим цены уже к концу этой недели, небольшая. В лучшем случае не будет дальнейшего подорожания", – подытожил Артем Куюн.

Дорожающее топливо не только бьет по карману водителей. Оно автоматически повышает стоимость доставки товаров и цену проезда. Подробнее смотрите в сюжете

Видео: Сегодня