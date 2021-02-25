Торговля и инвестиции: на Банковой готовят большое азиатское турне Зеленского

Продолжается работа над подготовкой большого азиатского турне президента Владимира Зеленского, поэтому в данный момент формируется окончательный список стран, которые глава украинского государства посетит с визитом.

Об этом сообщает пресс-служба Банковой со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовкву.

По его словам, предполагается охватить Китай, Южную Корею и Индонезию.

"Ведутся переговоры по дипломатическим каналам, но по состоянию на в данный момент сказать точную дату визитов невозможно по объективным причинам – к сожалению, Азиатский регион, так же, как и все другие регионы мира, периодически страдает от коронавируса", – отметил Игорь Жовква.

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Он добавил, что уже подготовлен ряд соглашений, имеются перспективные проекты для развития торговли и привлечения инвестиций в Украину.

Напомним, разговоры о подготовке азиатского турне Зеленского идут с весны 2020-го, ведь Украина рассматривает азиатское направление как одно из приоритетных в развитии международных отношений.

Также напомним, полторы недели назад Зеленский во время визита в Объединенные Арабские Эмираты обсудил инвестиции и экономическое сотрудничество, а закреплено это было подписанными соглашениями и меморандумами на 3 миллиарда долларов.

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