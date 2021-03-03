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Торгуем в минус и в основном с Китаем: что покупает и продает Украина

3 марта, 13:16

Ксения Капустинская

Импорт товаров по-прежнему превышает их экспорт

Украина за январь-февраль 2021 года увеличила внешний товарооборот до 17,57 млрд долларов. Это на 4,44% больше, чем было в те же месяцы 2020 года.

При этом в страну ввезли товаров на 9,09 млрд долл. (+ 4,5%), а экспортировали з Украины товаров на 8,49 млрд долл. (+ 4,39%). То есть отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 600 млн долларов.

Такие данные обнародовала Государственная таможенная служба Украины.

ТОП-3 импортера украинской продукции:

  1. Китай (577,6 млн долл.).
  2. Польша (354,3 млн долл.).
  3. Турция (258,9 млн долл.).

ТОП-3 товара, которые продавала Украина в начале 2021 года:

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ТОП-3 стран, у которых покупает товары Украина:

  1. Китай (747,6 млн долл.).
  2. Германия (458,9 млн долл.).
  3. РФ (372 млн долл).

ТОП-3 товара, которые ввозит Украина:

Напомним, Китай стал для Украины стратегическим торговым партнером №1. О том, что может предложить Китаю Украина, рассказывал в интервью экономический эксперт и инвестор Григорий Зайд.

При этом Украина собирается пересмотреть условия в Соглашении об ассоциации с ЕС, чтобы активизировать торговлю с западными партнерами. К слову, в декабре 2019 года уже произошло небольшое расширение торговой части соглашения – были увеличены квоты на беспошлинный экспорт мяса птицы из Украины.

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Источник: Сегодня

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