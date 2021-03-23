Третья волна COVID-19 ударила по ценам на нефть

Цены на нефть эталонных марок стремительно снижаются – стоимость Brent уже достигла 62 долларов за баррель. Причиной стал рост заболеваемости COVID-19 и третья волна пандемии в Европе. Это приводит к введению жестких карантинных ограничений, что омрачает перспективы спроса на нефть.

Цена майского фьючерса на нефть марки Brent упала до 61,98 доллара за баррель к 17:38 по киевскому времени, по данным Investing. Это на 4,09% (2,64 доллара) меньше, чем на закрытии прошлых торгов.

Читайте также: Цены на бензин снова прыгнули, будет ли еще подорожание

Майский фьючерс на WTI снизился на 4,45% (2,74 доллара) до 58,87 доллара.

Реклама

"Нефтяные цены снижаются на опасениях по поводу третьей волны коронавируса в Европе, которая может негативно повлиять на перспективы восстановления экономики и энергетического спроса", – цитирует Интерфакс аналитика DailyFX Маргарет Янг.

Аналитик Think Markets Фавад Разакзада полагает, что спрос вырастет по мере ослабления ограничений на поездки в ближайшие месяцы, но "влияние этого будет в некоторой степени нивелировано увеличением запасов нефти".

Напомним, также по всему миру выросло число смертей от COVID-19. Что касается заражаемости, то в среднем по миру она повысилась на 8%, но в Европе рост составил 12%. При этом в Европе не утихают антикарантинные протесты: