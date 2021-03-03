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Три миллиона человек останутся без индексации. Кому не повысят пенсии в марте?

3 марта, 11:25

Ксения Капустинская , Александр Панченко

Работающие пенсионеры могут рассчитывать на доплаты уже в апреле

В рамках индексации пенсий с 1 марта в Украине повысят только трудовые пенсии, то есть назначенные в связи с достижением пенсионного возраста, а также по инвалидности и по потере кормильца. Таких пенсионеров насчитывается около 8 млн, или 72% от общего числа.

В итоге без повышения пенсий останутся 3,1 млн пенсионеров, или 28%, сообщает сайт "Сегодня".

Не получат доплату:

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Например: пенсионер с 35-летним стажем заработал пенсию 1900 грн. С 1.01.2021 он получает 2400 грн (доплата от государства – 500 грн). При индексации его пенсия увеличится на 212 грн, или до 2112 грн. Но платить ему будут по-прежнему 2400 грн, только доплата от государства будет уже не 500 грн, а 288 грн.

Подробнее о повышении пенсий читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале Индексация пенсий: какой на самом деле будет прибавка и кто ее не получит.

А о том, какие еще надбавки к пенсиям будут в 2021 году, смотрите в видеосюжете:

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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